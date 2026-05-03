Njemačka bi mogla u recesiju zbog Trampove odluke

Predsjednik minhenskog instituta "Ifo", vodećeg ekonomskog istraživačkog centra, Klemens Fuest upozorio je da bi njemačka ekonomija ove godine mogla da se suoči sa ozbiljnim posljedicama u slučaju novih američkih tarifa.

"Ako se ovo pretvori u novi trgovinski rat, Njemačka će se suočiti sa recesijom 2026. godine", rekao je Fuest za list "Bild".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak, 1. maja, da će povećati tarife na automobile i kamione uvezene iz EU na 25 odsto počev od naredne sedmice, optužujući blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma.

EU je negirala optužbe i rekla da drži otvorene opcije u pogledu mogućeg odgovora.

U julu 2025. godine, Tramp i predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli su sporazum kojim se tarife na većinu uvoza iz EU, uključujući automobile i auto-dijelove, ograničavaju na 15 odsto.

Sporazum još nije dobio puno odobrenje bloka, što se ne očekuje do juna.

SAD ostaju ključno izvozno tržište za njemačke proizvođače automobila kao što su "Porše", "Be-Em-Ve" i "Mercedes-Benc", prenosi Tanjug.