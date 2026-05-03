Logo
Large banner

Njemačka bi mogla u recesiju zbog Trampove odluke

Autor:

ATV
03.05.2026 12:46

Komentari:

0
Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке
Foto: Pixabay

Predsjednik minhenskog instituta "Ifo", vodećeg ekonomskog istraživačkog centra, Klemens Fuest upozorio je da bi njemačka ekonomija ove godine mogla da se suoči sa ozbiljnim posljedicama u slučaju novih američkih tarifa.

"Ako se ovo pretvori u novi trgovinski rat, Njemačka će se suočiti sa recesijom 2026. godine", rekao je Fuest za list "Bild".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak, 1. maja, da će povećati tarife na automobile i kamione uvezene iz EU na 25 odsto počev od naredne sedmice, optužujući blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma.

EU je negirala optužbe i rekla da drži otvorene opcije u pogledu mogućeg odgovora.

U julu 2025. godine, Tramp i predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli su sporazum kojim se tarife na većinu uvoza iz EU, uključujući automobile i auto-dijelove, ograničavaju na 15 odsto.

Sporazum još nije dobio puno odobrenje bloka, što se ne očekuje do juna.

SAD ostaju ključno izvozno tržište za njemačke proizvođače automobila kao što su "Porše", "Be-Em-Ve" i "Mercedes-Benc", prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

recesija

Donald Tramp

carina

Amerika

carine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Ekonomija

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

1 d

0
Јача сукоб Трампа и Мерца: Америка повлачи војску из Њемачке

Svijet

Jača sukob Trampa i Merca: Amerika povlači vojsku iz Njemačke

1 d

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Ekonomija

Tramp kreće u novi carinski rat protiv EU: Uvodi carine od 25 odsto na automobile i kamione

1 d

0
Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

Ekonomija

Nova pravila od 1. maja u Njemačkoj: Povišice i krizni bonus za neke

2 d

0

Više iz rubrike

Брисел: САД показују да су непоуздан партнер

Ekonomija

Brisel: SAD pokazuju da su nepouzdan partner

1 d

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Ekonomija

Tramp kreće u novi carinski rat protiv EU: Uvodi carine od 25 odsto na automobile i kamione

1 d

0
Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

Ekonomija

Nova pravila od 1. maja u Njemačkoj: Povišice i krizni bonus za neke

2 d

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Rastu cijene nafte

2 d

0

  • Najnovije

16

15

Peskov: Cijene nafte porašće još više

16

12

Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

16

06

Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

16

00

"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

15

53

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner