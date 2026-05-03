Grčka obustavlja EES sistem za srpske turiste

03.05.2026 13:42

Грчка обуставља ЕЕС систем за српске туристе

EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primjenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović za Prvu televiziju.

Prema riječima konzulke Obradović, iako neće biti zvaničnog pisanog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje čvrsta obećanja i uvjeravanja. Ova uvjeravanja temelje se na tradicionalno dobrim odnosima dvije zemlje, što daje nadu da će se ova mjera sprovesti.

Kako će putovati Srbi u Grčku ovog ljeta?

Odgovor donosi generalna konzulka

Konzulka Obradović je pojasnila da Grčka najvjerovatnije neće formalno suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije. Ipak, očekuje se njegova praktična obustava tokom cijelog ljeta, a sve sa ciljem da se izbjegnu velike gužve i zastoji na graničnim prelazima, koji su u špicu sezone uobičajeni.

"Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primjenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve", naglasila je Obradović, pružajući konkretne datume i detalje primjene.

Manje gužve na grčkim granicama: Dogovor o EES sistemu pred ljeto

Isti stav dijeli i direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), Aleksandar Seničić. On je nedavno izjavio da je Grčka srpskoj delegaciji na sastanku usmeno obećala da tokom ljetnje turističke sezone neće doći do potpune primjene EES sistema na granicama za državljane Srbije.

"Preduzeli smo konkretne korake i imali plodonosne sastanke sa grčkim zvaničnicima. Krajem maja ćemo imati sastanak na visokom nivou u Atini, a prethodno u Solunu sa direktorom granične policije. Sa njim očekujemo dogovor o otvaranju maksimalnog broja prelaza i proširenju traka – sa šest na deset, uz dodatne trake za autobuse. Cilj je jedan: ubrzati protok putnika u špicu sezone", detaljno je objasnio Seničić za Prvu televiziju, pokazujući proaktivan pristup.

Šta je zapravo EES sistem?

Važno je podsjetiti da je EES novi digitalni sistem kontrole ulaska u Šengen zonu. On podrazumijeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamjenjuje dosadašnje, manje efikasno pečatiranje pasoša. Njegova privremena obustava ove ljetnje sezone značajno će pojednostaviti procedure za sve srpske turiste.

