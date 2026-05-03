Tri godine od tragedije u „Ribnikaru“: Porodice i građani odaju poštu stradalima u školi

Tri godine prošlo je od masovnog ubistva u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, kada je 13-godišnji dječak oduzeo živote devet svojih vršnjaka i čuvara škole.

Za tri godine presuda u krivičnom postupku protiv roditelja dječaka i radnika streljane u koju je išao je oborena i slučaj je vraćen na ponovno suđenje, a svih pet parničnih postupaka za pretrpljen strah i nanesenu duševnu bol su završeni i poslati u Apelacioni sud.

Pucnjava u školi

Kobnog dana do roditelja djece, ali i medija, stigla je vijest o pucnjavi u školi, ali niko nije ni slutio da je zaista pucano unutar zgrade škole i da su posljedice dostigle razmjere koje jesu.

Tog 3. maja pristigle su vijesti o pucnjavi. Prvo se mislilo da je pucano ispred škole, onda je pristigla vijest o ubistvu čuvara škole Dragana Vlahovića. Niko nije očekivao da je ubijen i ranjen veliki broj djece, a najmanje da je masovno ubistvo počinio učenik sedmog razreda. Sve je postalo mnogo realnije kada je policija, pola sata nakon što je pristigla vijest o pucnjavi, izvela dječaka sa lisicama na rukama i jaknom preko glave kako bi zaštitili njegov identitet kao maloljetnika. Sjeo je u automobil, koji je potom odjurio.

Ribnikar

Naredni sati pretvorili su se u mučno čekanje roditelja.

Na drugi ulaz izvođena su djeca, odjeljenje po odjeljenje. Čekali su ih uznemireni roditelji. Oni koji svoju djecu nisu dočekali, raspitivali su se po bolnicama. Među učenicima je takođe vladala panika. Neki su vidjeli školske drugarice kako leže i nisu znali da li su žive.

Nešto prije podneva počele su da pristižu i prve informacije o povrijeđenima. Jedan dječak je u tom momentu već bio na operacionom stolu u Tiršovoj zbog zadobijenih povreda glave. Još šestoro djece primljeno je u istu bolnicu sa prostrelnim ranama i smješteno na odjeljenje intenzivne njege.

Početak traume za porodice ubijenih

Bio je to začetak ne samo traume za porodice ubijenih, već i kolektivne traume. U Srbiji se nikada do tada nije dogodila pucnjava u školi, a sada ju je počinilo dijete.

U poslijepodnevnim satima pristigle su prve zvanične informacije. Iz MUP-a Srbije saopštili su da je ubijeno osmoro djece i radnik obezbjeđenja, dok je ranjeno šestoro djece i jedna nastavnica, koji su zbrinuti u Urgentnom centru i Tiršovoj.

Dok je trajala konferencija na kojoj se govorilo o tome šta se dogodilo u školi i koje povrede su zadobili ranjeni, neki roditelji i dalje su čekali svoju djecu ispred škole. A onda su, jedno po jedno, dobijali pozive da dođu u policiju, gdje im je saopšteno da su im djeca ubijena.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić do detalja je objasnio kako je došlo do masovnog ubistva i istakao da je dječak mjesec dana planirao ubistvo, ali da motiv nije saopštio. Vatreno oružje uzeo je iz očevog stana, a u torbi je imao i četiri Molotovljeva koktela.

On je ispričao da je policija odmah uhapsila dječaka i da je pronađeno i oružje kojim je izvršeno krivično djelo, kao i Molotovljevi kokteli. Dodao je da je dječak imao spisak djece koju je namjeravao da likvidira. Kabinet istorije je, prema Milićevim riječima, odabrao jer je bio blizu ulaza u školu, a prvi čas je u toj učionici imalo njegovo odjeljenje.

Komemorativni dan počeo je u 8.40 sati minutom ćutanja, a porodice ubijenih su prve paljenjem svijeća, ostavljanjem vijenaca i cvijeća i upisivanjem u knjigu sjećanja odale poštu nastradalima. Na ulazu u školu postavljena je ploča sa slikama i imenima stradalih i ispisanim datumom kada se dogodila tragedija, piše B92

Dio ulice Kralja Milutina zatvoren je za saobraćaj i pretvoren u "Prostor tišine" gdje građani mogu da zapale svijeće, ostave cvijeće i upišu se u knjigu sjećanja tokom današnjeg dana.