Oglasio se otac nestale djevojčice – otkrio posljednji trag: Dunje nema četiri dana

ATV
02.05.2026 20:02

Foto: MUP Srbije

Dunja Necić (15) nestala je 29. aprila nakon što je izašla iz OŠ "Dr Milan Petrović" zajedno sa Danijelom, s kojim se, kako navodi njen otac, navodno uputila ka Beogradu.

Dunjin otac Aca za "Blic" je rekao da je uznemiren i da dijete traže već četiri dana.

"Bože, samo da ih pronađu žive i zdrave! Ne znamo šta da radimo! Ovo je već četiri dana kako tražimo našu Dunju. U stalnoj smo vezi sa policijom i upravom škole. Nije bilo nikakvih nagoveštaja da bi mogli da nestanu", rekao je Dunjin otac Aca Necić.

Dodaje da je istina da su se Danijel i Đorđe, koji je pošao sa njima, posvađali na mostu kod Beške, te da se Đorđe vratio kući, a da su Danijel i njegova ćerka nastavili put ka Inđiji gdje su navodno posljednji put i viđeni.

"Kažu nam da to nije baš sigurno da su tamo viđeni, ali ja želim da vjerujem da jesu. To bi značilo da su živi. Šta ako su, ne daj Bože, skočili sa mosta ili nešto drugo sebi uradili. Možda ih je neko napao... Ne znam šta da mislim. Jako nam je teško. Policija radi svoj posao, pomažu nam, a tu su i nastavnici i direktor škole koju pohađaju. Svi su tu, samo nema naše Dunje. Nadam se da će je brzo pronaći", priča uzrujano Dunjin otac.

Aktiviran sistem "Pronađi me"

Zbog nestanka djevojčice Dunje aktiviran je sistem Pronađi me, a oglasio se i MUP.

Prema nezvaničnim saznanjima, Dunja je školu napustila u društvu šesnaestogodišnjeg Danijela i još jednog prijatelja, Đorđa, pod izgovorom da odlaze do prodavnice. Đorđa je kasnije na naplatnoj rampi kod Beške pronašao njegov rođeni brat, dok se Dunji i Danijelu od tog trenutka gubi svaki trag.

Prema posljednjim informacijama koje je saopštio MUP, tinejdžeri su viđeni 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na raskrsnici ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Iako su postojale dojave građana da su primijećeni u inđijskom naselju Šangaj, što je podstaklo sumnju da su se starim putem uputili ka Beogradu, policijske patrole ih po dolasku na tu lokaciju nisu zatekle.

Dunja je visoka oko 160 centimetara, srednje je tjelesne građe i ima crnu kosu koja pada preko ramena. Prvobitne informacije iz policije navode da je u trenutku nestanka nosila crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Najk" patike. S druge strane, postoje i navodi da je Danijel bio u crnoj, a Dunja u sivoj odjeći.

Policija intenzivno radi na slučaju i moli javnost za saradnju. Građani se pozivaju da, ukoliko uoče tinejdžere ili imaju bilo kakvu informaciju o njihovom kretanju, to hitno prijave policiji na broj 192 ili na telefon 064/8924059. Detalji o aktiviranju sistema i nestaloj djevojčici dostupni su i na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova – pronadjime.mup.gov.rs.

