U Srbiji kvadrat plaćen čak 15.000 evra!

Vrijednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6 odsto u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Republički geodetski zavod.

Najskuplji kvadrat stana u Srbiji u 2025. godini prodat je po cijeni od 15.298 evra na teritoriji beogradske opštine Savski venac, dok je najveća suma u iznosu od 1,8 miliona evra izdvojena za stan na lokaciji "Beograd na vodi", navodi se u saopštenju.

Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste gradske opštine je najskuplje garažno mjesto plaćeno 66.000 evra.

Najskuplji kvadrat poslovnog prostora prometovan je na teritoriji beogradske opštine Stari grad za 8.974 evra, a najviša postignuta cijena poslovnog prostora je 2,8 miliona evra.

Za najskuplje poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji u 2025. godini je izdvojeno 5,9 miliona evra na teritoriji opštine Šid.

Najveći dio ukupne vrijednosti prometa na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 4,8 milijardi evra i udjelom od 60 odsto ukupno prometovane vrijednosti.

Grad Beograd dominira u ukupnoj vrijednosti prometovanih stanova na nivou Republike Srbije, sa udjelom od 53 odsto, zaključuje se u saopštenju.

(RTS)