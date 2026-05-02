Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Japan

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni po Rihteru pogodio je područje kod južne obale ostrva Honšu u Japanu, saopšteno je iz Njemačkog centra za istraživanje geonauka /GFZ/.

Iz GFZ-a su naveli da je hipocentar bio na dubini od 59 kilometara.

Ranije je javljeno da je potres jačine 5,1 stepen pogodio japansko ostrvo Hokaido, prenosi Srna.