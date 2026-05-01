Zemljotres u Srbiji

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabilježen je u petak, 1. maj 2026 u 09:07 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Mionica, na oko 9.3897 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.17 i dužine 20.11. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 2 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)

