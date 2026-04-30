Starcu čekićem smrskao glavu, rebra i šaku: Otkriven motiv jezivog zločina

30.04.2026 16:15

Чекић на столу поред осталог алата.
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Lazar Č. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je 28. aprila 2026. godine pri izvršenju krivičnog djela razbojništva, lišio života oštećenog M.K. (89).

"Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu", saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Lazaru Č. odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo.

"Postoje osnovi sumnje da je Lazar Č. 28. aprila oko 12 časova, najprije uočio oštećenog kako svojim putničkim motornim vozilom prilazi garaži, a potom izlazi iz vozila da otključava garažu, nakon čega se vratio u vozilo i dok se uparkiravao osumnjičeni je prišao oštećenom koji je izlazio iz vozila", navedeno je u saopštenju VJT u Beogradu i dodato:

"Upotrebom sile osumnjičeni je oštećenom oduzeo vozilo u namjeri da pribavi protivpravnu imovinsku korist, tako što mu je čekićem zadao više udaraca u predjelu glave, rebara i šake, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo".

Osumnjičeni se nakon toga vozilom oštećenog udaljio sa lica mjesta.

(Kurir)

