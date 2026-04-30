Gruško: Odnosi Beograda i Moskve čvrsti i otporni na sve izazove

30.04.2026 10:22

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Foto: ATV/Branko Jović

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da partnerstvo Srbije i Rusije stoji na čvrstim temeljima, te da su odnosi stabilni i otporni čak i na izazove savremenog geopolitičkog okruženja i u uslovima ozbiljnih turbulencija na međunarodnoj sceni.

"Naše partnerstvo stoji na čvrstim temeljima - istorijskim, duhovnim, kulturnim i ekonomskim. Ovi faktori neće nikuda nestati, nego će nastaviti da određuju karakter veza Rusije i Srbije", rekao je Gruško.

On je naveo da će neki projekti možda morati da budu modifikovani zbog promjene međunarodnog okruženja, te se pojaviti neki novi i fleksibilniji oblici saradnje.

Gruško je rekao da dvije zemlje nastavljaju da njeguju međusobno povjerenje i uvažavanje obostranih interesa.

Povodom inicijative ruskog predsjednika Vladimira Putina za stvaranje evroazijske bezbjednosne arhitekture, Gruško je rekao da Srbija zauzima posebno mjesto kao država koja se dosljedno pridržava vojne neutralnosti i može imati ulogu "mosta", odnosno platforme za dijalog i kompromis.

On je rekao za "Politiku" da je ključni momenat, kada je riječ o toj inicijativi, poštovanje međunarodnog prava i Povelje UN, što za Srbiju znači, prije svega, pravedno rješavanje kosovskog pitanja na osnovu Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN, koja jasno kaže da je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije.

Gruško je naveo da se rusko-srpsko partnerstvo savršeno uklapa u multipolarni sistem koji se formira, te da to nije usmjereno protiv trećih zemalja.

On smatra da će se pojačati pritisak Zapada na Srbiju da odustane od plodotvorne saradnje sa Rusijom i Kinom, ali da iskustva pokazuju da je vrlo djelotvorna politika zaštite nacionalnih interesa, prenosi Srna.

