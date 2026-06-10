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Mladi svoju budućnost vide u „Brodogradilištu“

Autor:

Biljana Stokić
10.06.2026 19:33

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Пројекат Бродоградилиште
Foto: ATV

Gejming i IT industrija stižu u Brod. Mladi ljudi i te kako zainteresovani. Baš u projektu „Brodogradilište“, već vide šansu i za svoju budućnost.

"Bavim se tim znam kako se radi program, znam 3 D modeling, editovati i tako dalje", rekao je Savo Balatunović, Brod.

Respektabilna industrija, jedna od jačih industrija u svijetu.Ovo je sada super stvar da možda i mi uđemo u tu industriju", rekao je Siniša Kojić Brod.

To je u Brodu plan. A sa druge strane Save, u Novskoj, stvarnost. Gejming industrija tamo je donijela nova radna mjesta i profitabilne kompanije.

"Definitivno sam počeo od 0, a sada nas ima 40-ak. Tako da trenutno najveći projekat nam je Šrot čija je vrijednost milion i 100 tisuća", rekao je Dominik Cvetkovski vlasnik kompanije „ANIQ“.

Tim putem sada želi i Brod. Učiće upravo od stručnjaka iz Novske. A sredstva za gejming centar sa opremom i predavačima su obezbjeđena.

"Dobili ste onu srž. Vaš Zavod za zapošljavanje se već složio sa cijelom idejom, oni će sufinansirati mlade ljude koji će doći na edukaciju. Čudna je jako industrija, jedan uspjeh, jedna jednostavna igra, može donijeti toliko novaca, da ne možete zamisliti", rekao je Mario Čelan, konsultant na projektu.

"Kako jedna mala lokalna zajednica kao što je Brod da se izdvoji, nego da uradimo nešto po čemu možemo biti prepoznatljivi. Meni je drago da smo uspjeli uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske da ovaj projekat realizujemo u Brodu i nadamo se da će Brod pružiti nešto što nijedna druga lokalna zajednica ne može da pruži a to je specifičan kurs, zanimanje, prilagođeno potrebama, ambicijama i vizijama mladih ljudi", rekao je Milan Zečević načelnik opštine Brod.

U Brodu se nadaju da bi ovaj projekat mogao zadržati mlade ljude u maloj opštini. Očekuju i da će Gejming centar privući i polaznike iz drugih opština i gradova Srpske. Zbog toga Brod nastavlja sa ulaganjima u budućnost mladih i razvoj razvoj savremenih tehnologija.

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