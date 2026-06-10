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HE Višegrad: Godišnji remont počinje 1. jula

Autor:

ATV
10.06.2026 17:25

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Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Foto: ATV

Godišnji remont u HE Višegrad počinje 1. jula trajaće do kraja septembra.

Kako navode iz ovog preduzeća, radove će izvodi tehničko osoblje HE Višegrad.

Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad rekao je i da dalje postoje problemi sa prenosnom mrežom.

"Što se tiče standardnih problema i dalje ih imamo sa prenosnom mrežom i svim drugim faktorima koji se ne rješavaju. Takve stvari prevazilazimo zahvaljujući iskustvu i spremnosti našeg komandnog osoblja koje upravlja elektranom i zahvaljujući dispečerima u našem matičnom preduzeću. Kada dođe do vanrednih situacija onda slijedi usaglašavanje i pronalaženje optimalnog stanja. I dalje izražavam nadu i uvjerenje da će se u skorije vrijeme riješiti problem prenapona u mreži jer to ne pogađa samo HE Višegrad nego cijeli elektro-energetski sistem i što je najvažnije u nekim momentima onemogućava plasiranje proizvedene električne energije ka potrošačima ili ka izvozu. Dešavaju se momenti da imamo mogućnost da proizvodimo električnu energiju ali zbog stanja u mreži, odnosno tih prenapona nismo u mogućnosti da tu energiju plasiramo do krajnjih potrošača- rekao je on i dodao:

"I dalje ćemo nastaviti sa praćenjem svih parametara tokom rada HE, kako bi preduprijedili potencijalne probleme, što je i stalni zadatak svih nas na HE. Prošli mjesec smo imali značajne aktivnosti na obnavljanju određene opreme, a svakako u narednom periodu nas čekaju i neki veći zahvati na opremi. U prvi plan moramo staviti nabavku i zamjene generatorskih prekidača", zaključio je na Darko Andrić.

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Tagovi :

HE na Drini

Višegrad

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