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Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

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ATV
10.06.2026 13:02

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Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?
Foto: Pixabay

Mnogi parovi mjesecima unaprijed planiraju datum vjenčanja, rezervišu sale, šalju pozivnice i organizuju svaki detalj svog velikog dana.

Međutim, kada se ispostavi da željeni termin pada tokom nekog od velikih pravoslavnih postova, među mladencima se često javlja nedoumica - da li je crkveno vjenčanje tada uopšte dozvoljeno?

Posebno sada, kada je počeo Petrovski post, mnogi vjernici traže odgovor na pitanje da li mogu da izgovore sudbonosno "da" pred oltarom tokom ovog perioda.

Da li je crkveno vjenčanje moguće tokom Petrovdanskog posta?

Prema pravilima Srpske pravoslavne crkve, Sveta Tajna braka jedna je od sedam svetih tajni i obavlja se u terminima koje propisuje crkveni poredak.

Ipak, kako je objasnio sveštenik otac Milan na sajtu "Pravoslavlje", crkveno vjenčanje tokom velikih postova nije potpuno isključeno.

"Sveta Tajna braka vrši se u određena vremena propisana zakonom Crkve. Može da se obavi u vreme predviđeno za post uz blagoslov Episkopa. Takvo vjenčanje, u toku četiri velika posta u toku godine, mora da bude bez veselja i uz posnu trpezu."

To znači da je vjenčanje u crkvi tokom Petrovdanskog posta moguće, ali pod određenim uslovima.

Koja pravila mladenci moraju da ispoštuju?

Najvažniji uslov jeste da mladenci za takvo vjenčanje dobiju odgovarajući crkveni blagoslov.

Pored toga, ukoliko se vjenčanje obavlja tokom posta:

  • slavlje ne bi trebalo da bude organizovano na uobičajen način uz muziku i veselje
  • trpeza mora biti posna
  • poštuju se sva pravila posta koja važe za taj period

Upravo zbog toga mnogi parovi koji žele veliko svadbeno veselje odlučuju da crkveno vjenčanje zakažu nakon završetka posta.

Kada se obavlja crkveno vjenčanje?

Prema tradicionalnim pravilima SPC, obred venčanja trebalo bi da se obavlja tokom prijepodnevnih časova.

Razlog za to nalazi se u simbolici - sunce koje izlazi i uzdiže se predstavlja novi početak zajedničkog života supružnika.

Ipak, savremena praksa donela je određena prilagođavanja, pa se danas venčanja često obavljaju i tokom popodneva, uz dogovor sa nadležnim sveštenikom.

Šta je potrebno ponijeti za crkveno vjenčanje?

Čin vjenčanja obično obavlja sveštenik parohije kojoj pripada mladoženja.

Mladenci za obred pripremaju:

  • burme
  • četiri svijeće za kumove
  • bijelo platno
  • čašu ili pehar
  • crno vino

O detaljima i eventualnim dodatnim zahtevima najbolje je prethodno razgovarati sa sveštenikom u svojoj parohiji.

Kada počinje i koliko traje Petrovski post?

Petrovski post počeo je 8. juna i traje do 11. jula, odnosno završava se dan uoči praznika Svetih apostola Petra i Pavla - Petrovdana, koji Srpska pravoslavna crkva obilježava 12. jula.

Tokom ovog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, dok su riba, vino i ulje uglavnom dozvoljeni, osim sredom i petkom kada se posti strože.

Šta poručuju sveštenici?

Crkva podsjeća da je smisao braka mnogo dublji od same proslave i svečanosti.

Zbog toga se parovima savjetuje da, ukoliko žele da se vjenčaju tokom posta, budu spremni da poštuju duh tog perioda - skromnost, uzdržanje i duhovnu pripremu za zajednički život.

Na kraju, najvažnije je da odluka bude donijeta uz razgovor sa nadležnim sveštenikom, koji će mladence uputiti u sva pravila i pomoći im da ovaj veliki korak učine u skladu sa crkvenim učenjem, prenosi Ona.rs.

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Tagovi :

Petrovdanski post

Mladenci

vjenčanje

običaji

SPC

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