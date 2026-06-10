NIS podnio zahtjev OFAK-u za novu posebnu licencu za rad i poslije 16. juna

Naftna industrija Srbije podnijela je zahtjev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. juna, kada ističu važenje prethodne licence izdate u aprilu.

Kompanija u zahtjevu ističe značaj redovnog rada NIS-a za uredno snabdijevanje domaćeg tržišta, posebno u svjetlu stanja na svjetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promjeni vlasničke strukture NIS-a za šta je OFAC- u nekoliko navrata produžavao licencu, saopštio je NIS.

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NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije, navedeno je u saopštenju.

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 16. juna, kada ističe i operativna licenca izdata NIS-u za preradu sirove nafte, prenosi Tanjug.