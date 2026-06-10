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NIS podnio zahtjev OFAK-u za novu posebnu licencu za rad i poslije 16. juna

Autor:

ATV
10.06.2026 12:54

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НИС поднио захтјев ОФАК-у за нову посебну лиценцу за рад и послије 16. јуна
Foto: ATV

Naftna industrija Srbije podnijela je zahtjev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i poslije 16. juna, kada ističu važenje prethodne licence izdate u aprilu.

Kompanija u zahtjevu ističe značaj redovnog rada NIS-a za uredno snabdijevanje domaćeg tržišta, posebno u svjetlu stanja na svjetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promjeni vlasničke strukture NIS-a za šta je OFAC- u nekoliko navrata produžavao licencu, saopštio je NIS.

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NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje i time doprinese energetskoj stabilnosti Republike Srbije, navedeno je u saopštenju.

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) do 16. juna, kada ističe i operativna licenca izdata NIS-u za preradu sirove nafte, prenosi Tanjug.

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Srbija

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Nafta

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