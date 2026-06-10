Napadač ulijeće u pun restoran, pogledajte kako je Runjo izbjegao egzekuciju

Više pripadnika Interventne jedinice 92, kao i vlasnik jednog ugostiteljskog objekta, uhapeno je danas u velikoj akciji, koja se vodi po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Oni se sumnjiče da su zataškali divlju pucnjavu na Autokomandi u kojoj je Saša Vuković Boske, čovjek sa dubokim vezama u MUP-u, potegao oružje na Miloša Nilovića Runja, istaknutog člana "škaljarskog klana", i tako spriječili procesuiranje Vukovića koji je pola godine kasnije osumnjičen za brutalno ubistvo.

Srbija Uhapšen komandant Interventne Dušan Ninković

Miloš Nilović Runjo, rođeni Nikšićanin, u operativnim policijskim podacima označen je kao istaknuti pripadnik i operativac crnogorskog "škaljarskog klana", odnosno beogradskog ogranka koji je blisko sarađivao sa grupom Filipa Koraća.

Nilović je dospio u fokus javnosti u Srbiji i Crnoj Gori, kada je na njega pokušan atentat 12. maja 2020. godine u jednom restoranu u Braničevskoj ulici na Vračaru. Maskirani muškarac, naoružan automatom "uzi" ušetao je u lokal i krenuo prema Niloviću, koji ga je primijetio odmah po ulasku u baštu restorana.

Runjo je odmah umakao, ali svi gosti lokala su se razbježali. Napadač je prišao šanku, ali pošto nije više vidio metu, odustao je od povlačenja oroza.

Pogledajte pokušaj ubistva Nilovića 12. maja 2020.

Nilović je javnosti odranije poznat po više krupnih incidenata. Bio je priveden 2017. godine u beogradskom restoranu "Durmitor" u velikoj akciji policije protiv deset pripadnika škaljarskog klana.

Podsjetimo, incident koji je pokrenuo lavinu današnjih hapšenja, dogodio se u novembru prošle godine. U prepunom restoranu na Autokomandi došlo je do verbalnog sukoba između Saše Vukovića Bosketa i Miloša Nilovića, zvanog Runjo.

Sukob je brzo eskalirao kada je Vuković pred brojnim gostima potegao pištolj i ispalio nekoliko hitaca. Srećom, u opštem metežu niko nije povrijeđen, ali pravi skandal uslijedio je tek nakon što je policija stigla na lice mjesta.

Uhapšeni Saša Vuković Boske, prema operativnim podacima i pisanju medija, važi za osobu sa izuzetno jakim i dubokim vezama u samom vrhu beogradske policije i bezbjednosnih struktura, prenosi "Telegraf".

Srbija Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas dijeli od redovnih primanja

Vuković je, kao diplomac policijske škole u Sremskoj Kamenici, godinama gradio kontakte unutar MUP-a, što mu je omogućavalo logističku zaštitu i "prolazak ispod radara" uprkos učešću u teškim krivičnim djelima. Upravo te veze objašnjavaju zašto su šefovi elitne Interventne jedinice 92 rizikovali svoje karijere i slobodu kako bi sakrili njegov oružani sukob sa "škaljarcem" Nilovićem.

Istraga pokazuje da je Boske bio "zaštićeno lice" za koje zakoni nisu važili – sve do maja ove godine, kada je javnost potresao brutalni zločin na Senjaku.