Uhapšen komandant Interventne Dušan Ninković

On se sumnjiči za trgovinu uticajem, odnosno da je sa saradnicima zataškao pucnjavu u kojoj je Saša Vuković zvani Boske iz "gloka" pucao u Miloša Nilovića Runja.

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U velikoj zajedničkoj akciji Sektora unutrašnje kontrole MUP-a i Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, razbijen je lanac zataškavanja unutar same policije. Četvorica pripadnika elitne Interventne jedinice 92 i direktor poznatog restorana sumnjiče se da su organizovano sakrili pucnjavu koja se u pomenutom lokalu dogodila 5. novembra prošle godine.

Kako saznaje "Telegraf.rs" restoran je u ovom trenutku zatvoren za goste, a vrata su zaključana. Ispred samog lokala je mirno, ali nakon vijesti o hapšenju vrha Interventne jedinice i direktora objekta, čitav kraj je u šoku zbog filmskih detalja zataškavanja koji isplivavaju u javnost.

Ko je sve uhapšen i za šta se terete?

Zvaničnim nalogom tužilaštva, uhapšena su sljedeća lica:

Dušan Ninković - komandant Interventne jedinice 92 (Trgovina uticajem u saizvršilaštvu)

Jugoslav Stanković (40) - pomoćnik komandanta Interventne jedinice 92 (Trgovina uticajem u saizvršilaštvu)

Nenad Stanojković (42) - vođa interventnog tima (Zloupotreba službenog položaja)

Nikola Katić (37)- vođa interventnog tima (Zloupotreba službenog položaja)

Darko Živkoski (48) – direktor ugostiteljskog lokala (Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela).

Krivičnom prijavom je obuhvaćen i Saša Vuković Boske, koji se već nalazi u pritvoru zbog drugog predmeta u kojem se tereti za Teško ubistvo, dok se za još jednim osumnjičenim licem intenzivno traga.

Poziv od NN "šefa" i stopiranje uviđaja

Prema saznanjima iz istrage, postoje osnovi sumnje da su Dušan Ninković i Jugoslav Stanković, zajedno sa licem za kojim se traga, 5. novembra prošle godine u periodu između 18 i 19 časova, koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovali kod sebi podređenih vođa interventnih timova, Stanojkovića i Katića, da ne izvrše službenu radnju koja se mora izvršiti.

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Sumnja se da su oni, sjedeći u istoj kancelariji, od strane NN “šefa” obaviješteni da je u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar" došlo do tuče i pucnjave. Nakon toga su pozvali telefonom Stanojkovića i Katića i saopštili im koje radnje da ne preduzimaju – odnosno da ne obavijeste uviđajnu ekipu, da ne obezbijede lice mjesta, da se ne vrši uviđaj i prikupljanje dokaza, da se o događaju ne obavijesti nadležno tužilaštvo i da se sve prikaže kao verbalna rasprava i obična kafanska tuča.

Nakon toga je Dušan Ninković, umjesto uviđajne ekipe, pozvao načelnika PS Voždovac i saopštio mu da je u lokalu došlo do obične kafanske tuče u kojoj su se dva lica pobila, prećutkujući da je tom prilikom upotrijebljeno vatreno oružje.

Vođe timova ignorisale zakon, nanijeta šteta oštećenom

Nenad Stanojković i Nikola Katić se sumnjiče da, nakon dolaska u objekat po službenom nalogu, a suprotno Zakonu o policiji i drugim podzakonskim aktima MUP-a, nisu obavijestili uviđajnu ekipu i javnog tužioca, nisu obezbijedili lice mjesta, nisu uzeli izjave prisutnih građana, niti su legitimisali i evidentirali učesnike.

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Na taj način su osumnjičenom Saš Vukoviću pribavili korist u vidu nepodnošenja krivične prijave za Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljeno držanje oružja, dok su licu sa nadimkom “Runjo” nanijeli štetu onemogućavanjem da svoja prava, kao oštećeni, ostvari u sudskom postupku.

Direktor čistio čaure i obrisao snimke sa kamera

U zataškavanju je, kako se sumnja, aktivno učestvovao i direktor lokala Darko Živkoski. On je policijskim službenicima PS Voždovac, koji su izašli na lice mjesta, lažno prikazao da rupa na staklu potiče od ranije i tvrdio da u lokalu nije bilo tuče, već samo verbalne rasprave.

Nakon toga je uslijedilo uklanjanje tragova krivičnog djela:

Naložio je zaposlenima da hitno očiste lokal.

Već narednog dana zamijenio je oštećeno staklo koje je probio projektil.

U periodu do 8. novembra izvršio je brisanje snimaka sa video-nadzora iz objekta.

Na zahtjev policijskih službenika, Živkoski im je naknadno predao risiver sa već obrisanim snimcima, uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Pucao iz "Gloka" pred punim restoranom

Istraga je utvrdila da je incident 5. novembra izazvao Boske. On se sumnjiči da je, nakon verbalne rasprave i tuče sa licem sa nadimkom “Runjo”, iz pojasa izvukao pištolj marke “Glok” model 17 pete generacije, za koji nije imao dozvolu za nošenje.

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Iz pomenutog oružja je pucao u unutrašnjosti lokala u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju, pri čemu je ispaljeni projektil probio staklo na vratima.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.