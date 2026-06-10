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Đake tjerali da kleče i ljube noge, sve snimali: Jezivo vršnjačko nasilje na Vračaru

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ATV
10.06.2026 08:24

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Ђаке тјерали да клече и љубе ноге, све снимали: Језиво вршњачко насиље на Врачару
Foto: Unsplash

Trojica dječaka od 15 godina bili su u ponedjeljak, nezvanično, žrtve brutalnog vršnjačkog nasilja u jednoj beogradskoj školi.

Prema svjedočenju roditelja napadnutih učenika, koji su insistirali na anonimnosti radi zaštite identiteta djece, grupa vršnjaka podvrgla je njihove sinove jezivom psihičkom i fizičkom maltretiranju.

Cijeli incident je bio organizovan, a nasilnici su torturu snimali mobilnim telefonima, najvjerovatnije sa namjerom da snimke šire društvenim mrežama.

Skandalozno ponižavanje i fizički napad

Prema riječima ogorčenih roditelja, grupa đaka je presrela trojicu petnaestogodišnjaka, a potom je uslijedio niz ponižavajućih zahtjeva koji su prerasli u fizički obračun!

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Nasilnici su natjerali dječake da kleknu pred njima. Tjerali su ih da izgovaraju pogrdne riječi i da im ljube noge. Dok je trajalo maltretiranje, ostali iz grupe su sve dokumentovali kamerama - kaže izvor.

Nakon stravičnog javnog ponižavanja, nasilna grupa je prešla i na fizičko nasilje. Svoje žrtve su, prema tvrdnjama roditelja, bjesomučno udarali rukama i nogama u predjelu glave i tijela.

"Natjerali su ih da kleče i govore pogrdne riječi, da im ljube noge... To su sve snimali mobilnim telefonima. Na kraju su ih udarali po glavi i tijelu", kažu sagovornici.

Alarmirane nadležne institucije

Dječaci, na svu sreću, nisu zadobili teže tjelesne povrede, ali su pretrpjeli ogroman emotivni šok i traumu zbog koje je u čitav slučaj hitno uključena i psihološko-pedagoška služba.

Odmah po saznanju za događaj, roditelji su alarmirali nadležne organe. O ovom skandaloznom slučaju vršnjačkog nasilja obaviješteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i nadležno tužilaštvo.

Istraga je trenutno u toku, a policija u saradnji sa upravom škole radi na identifikaciji svih maloljetnika koji su učestvovali u ovom incidentu, nakon čega će biti podnesene odgovarajuće prijave.

Nezvanično saznajemo, sumnja se da su maloljetni nasilnici učenici Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, prenosi Telegraf.rs.

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Nasilje

vršnjačko nasilje

Vračar

incident

Beograd

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