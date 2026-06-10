Dodik: Nikada ne smijemo da zaboravimo Čemerno

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da skoro nema mjesta u Republici Srpskoj i FBiH koje nije obilježeno kao mjesto velikog srpskog stradanja, ugašenih ognjišta, protjeranih Srba, a najbrojnija su na području sarajevsko-romanijske regije, posebno na početku građanskog rata u BiH.

"Jedno od takvih mjesta je i Čemerno, selo kod Ilijaša, koje ni ne traži velike riječi, jer je bol previše težak i jak za ljudski glas", istakao je Dodik.

Povodom 34 godine od svirepog zločina u ovom selu, Dodik je rekao da je Čemerno vječno ranjeno tog krvavog 10. juna 1992. godine od muslimansko-hrvatskih zlikovaca koji su ubile 30 srpskih civila, a kuće opljačkali i popalili.

"Nakon ovog zločina, selo je ostalo pusto, etnički očišćeno, a jedini svjedok da je tu nekada postojao život, da se slavilo i veselilo, ženilo i udavalo, danas je staro pravoslavno groblje i zidine uništenih kuća zaraslih u korov", istakao je Dodik.

On je naglasio da je 10. juna 1992. godine u samo jednom suludom i svirepom pohodu zlikovaca ugašeno 30 ljudskih života - 30 očeva, majki, braće, sestara, djece, baka i djedova.

"Trideset duša je svirepo mučeno, a potom ubijeno samo zato što su bili Srbi, živjeli na svojoj zemlji, u svojim kućama i pod svojim nebom. Nikome nisu bili prijetnja. Živjeli su život vodeći računa o svojim kućama, porodicama i imanjima i umjesto da odjekuje dječiji smijeh, graja, da se sprema za poljske radove, odjeknuli su krici, vinuo se plamen, potekla krv i na kraju", samo zvuk jezive tišine smrti", istakao je Dodik.

​Tog dana, rekao je on, Čemerno nije samo zavijeno u crno, već je postalo još jedan u nizu krvavih simbola stradanja nevinih Srba.

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"O kakvim zlikovcima je riječ govori i podatak da je komandir jedinice koja je izvršila zločin nad srpskim civilima u Čemernu bio pohvaljen za, kako su rekli, 'uspješno sprovedenu akciju', a čak je kao nagradu dobio revolver zbog 'velikog podviga protiv četnika'. Za njih je 'veliki podvig' udariti na djecu, žene, starce, silovati i mučiti!? Gdje su ti 'veliki' komandiri u okršaju sa srpskim vojnicima, na prvim linijama borbe? Ako im je ovo 'podvig' - ubijati nedužne ljude na kućnom pragu, jasno nam je o kakvim neljudima i 'vojnicima' je riječ", istakao je Dodik.

Zato nas, naveo je Dodik, dodatno boli nepravda, tišina i sljepilo pravosuđa BiH na zločine nad Srbima.

"Decenije prolaze, a mi se i dalje pitamo da li to suze majki Čemerna manje bole i da li krv i patnja ovih nevinih ljudi manje vrijede u očima ovozemaljske pravde? Da li je te tužioce i sudije bar malo sramota diploma pravnih fakulteta koje posjeduju, i toga koje nose", upitao je Dodik.

On je ukazao na to da porodice žrtava, ali cijela Republika Srpska i dalje čekaju da zločinci budu kažnjeni, a pravosuđe da bar nekada pokaže jednako poštovanje prema svim nevinim žrtvama.

"Nama jedino preostaje da sjećanje na Čemerno prenosimo budućim generacijama, jer narod koji zaboravi svoje žrtve rizikuje da izgubi dio svog identiteta, bitisanja i dostojanstva. Mi moramo svojim pokoljenjima ponosno i dostojanstveno da prenosimo istinu o našem stradanju kako se ovakav čemer nikada više ne bi ponovio srpskom naroda. A jedini garant da se ovakvi zločini više ne ponove jeste Republika Srpska i njene institucije, koje moraju da budu jake, odlučne i jedinstvene", poručio je Dodik.

/SRNA/