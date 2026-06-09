Raskol i unutar SDS-a i opozicije

U opozicionim redovima ne cvjetaju ruže, i kako stvari stoje neće još dugo. Ali zato trnja ima na sve strane. Sve zbog političke trgovine, šibicarenja i podjele fotelja do kojih još nisu ni došli. Ko je kandidat opozicije za predsjednika Srpske, pitanje je na koje već duže vrijeme opozicija ne može, ne zna ili ne želi da ponudi konačan odgovor.

Prije nekoliko dana SDS je kandidovao Branka Blanušu, koji je nedugo poslije, svoju kandidaturu htio dati Drašku Stanivukoviću. SDS je odbio taj prijedlog trgovine ili bolje reći prodaje, pa je Blanuša morao prihvatiti ono što očigledno nije želio, da ipak on bude kandidat za predsjednika Srpske.

"Bio sam spreman i da se povučem ukoliko bi to bio put ka jedinstvenom kandidatu i sigurnijoj pobjedi nad ovom vlašću. Jer meni nikada nije bilo najvažnije da samo budem kandidat, već da pobijedi politika koja će građanima donijeti pravdu, sigurnost i normalan život", objavio je na Fejsbuku predsjednik SDS-a Branko Blanuša

Međutim, ovakvo političko neiskustvo i trgovina kandidaturom, nije se dopalo većem dijelu SDS-a i članovima partije.

"Dozvolio si da ti Draško kroji kapu, pametan, obrazovan i porodičan čovjek dozvolio si sebi da te Draško vuče za nos. Sad lično smatram da ti je najpametnije da daš ostavku",

"Jedino je Koštunica znao ovoliko da priča i da ništa konkretno ne kaže! Je'l neko sad skont'o ko je kandidat".

"Ako je ovo napisala Vaša glava profesore onda uzmite svoje prnje i idite doradite to penzije, nije politika za Vas. Vi ne znate jeste došli ili pošli", komentari ispod Fejsbuk objave Branka Blanuše.

Međutim, iz SDS-a danas uvjeravaju – naš kandidat i dalje je samo Branko Blanuša, niko drugi, sve ostalo su samo političke igrarije PSS-a. Za našu TV kažu da je ponuda bila da PSS uđe u SDS, a ne da se SDS ugasi, kako se juče pričalo.

"Dobili smo ponudu od PSS-a odnosno PDP-a ili ti već tih opozicionih partija koje su se okupile oko Draška Stanivukovića da svi zajedno uđu u SDS, a da gospodin Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ipak, nakon svega, nakon diskusije i nakon prijedloga predsjednika SDS-a da on bude ipak kandidat, glavni odbor SDS-a je odlučio na kraju da predsjednik SDS-a bude kandidat za predsjednika Republike Srpske", rekao je Pero Đurić, SDS.

previranja unutar SDS-a i različite struje pokazale su neslogu u ovoj partiji. Milovan Bjelica kaže da su odluke Glavnog odbora SDS-a, jasno pokazale da stranka ne pristaje na političke trgovine, odricanje od sopstvenog identiteta i napuštanje svojih principa radi bilo čije fotelje.

"SDS ostaje sigurno pri tom da kandiduje svog kandidata za predsjednika Republike, a sigurno poslije ovog odgovora imaćemo da on ne prihvata ni kandidaturu Stanivukovića za člana Predsjedništva, mi ćemo imati još jedan Glavni odbor gdje ćemo zauzeti određeni stav i po pitanju srpskog člana Predsjedništva", rekao je Milovan Bjelica, član Glavnog odbora SDS-a.

SDS i Blanuša su ovakvim nepromišljenim potezima napravili štetu, povratka nema, kategorični su novinari koji prate domaću političku scenu.

"Čovjek potvrđuje kandidaturu češće nego što narod provjerava ima li struje kad zatreperi sijalica. U cijeloj ovoj političkoj opereti najfascinantnije je to što svi tvrde da rade na jedinstvu opozicije, a rezultat je da niko više ne zna ko je kandidat, čija je stranka, ko kome nudi šta, ko je kome zahvalan i da li je SDS juče imao sjednicu Glavnog odbora ili aukciju sopstvenog preživljavanja", rekao je Aleksandar Trifunović, urednik BUKA-e.

"Jeste da su te sujete velike, jeste da postoje ti regionalni sukobi, razmimoilaženja koja onemogućavaju SDS-u da pronađe zajedničkog kandidata, ali dublja priča je u tome da SDS nikako da povrati tu nacionalnu politiku koja ih je krasila", rekao je Dejan Šajinović, novina „Nezavisnih novina“.

U prilog priči o raskolu unutar SDS-a svjedoče i plakati po Banjaluci na kojima je meta lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i pojedini funkcioneri SDS-a.

Draško Stanivukovića

Kako prenose pojedini portali, na plakatima se pominju imena Marinka Božovića, Darka Babalja i Branka Blanuše uz milionske iznose u evrima i poruku koja sugeriše da je podrška Stanivukovićevoj kandidaturi imala svoju cijenu.