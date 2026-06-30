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Zastrašujući snimak: Automobil se istopio na suncu

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:17

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Аутомобил се истопио на сунцу
Foto: Instagram

Na Instagramu je objavljen zastrašujući snimak koji prikazuje razmjere visokih vrućina i svjedoči mogućim posljedicama toplotnog talasa.

Nakon talasa ekstremnih vrućina zabilježene su nevjerovatne scene - na jednom automobilu plastika se doslovno istopila pod uticajem visokih temperatura, prenosi "Srbija danas".

Ovaj snimak objavljen je na stranici "Vojvodina Danas", a izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama i još jednom pokazao koliko ljetne vrućine mogu biti ozbiljne, ne samo za ljude, već i za vozila, koja su dugo izložena direktnom suncu.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje automobila direktnom suncu može izazvati oštećenja na vozilima, zbog čega savjetuju parkiranje u hladu kad god je to moguće.

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

Automobil

Automobil se istopio na suncu

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