Zastrašujući snimak: Automobil se istopio na suncu

Autor:ATV redakcija
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Na Instagramu je objavljen zastrašujući snimak koji prikazuje razmjere visokih vrućina i svjedoči mogućim posljedicama toplotnog talasa.
Nakon talasa ekstremnih vrućina zabilježene su nevjerovatne scene - na jednom automobilu plastika se doslovno istopila pod uticajem visokih temperatura, prenosi "Srbija danas".
Ovaj snimak objavljen je na stranici "Vojvodina Danas", a izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama i još jednom pokazao koliko ljetne vrućine mogu biti ozbiljne, ne samo za ljude, već i za vozila, koja su dugo izložena direktnom suncu.
Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje automobila direktnom suncu može izazvati oštećenja na vozilima, zbog čega savjetuju parkiranje u hladu kad god je to moguće.
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