Zastrašujući snimak: Automobil se istopio na suncu

Na Instagramu je objavljen zastrašujući snimak koji prikazuje razmjere visokih vrućina i svjedoči mogućim posljedicama toplotnog talasa.

Nakon talasa ekstremnih vrućina zabilježene su nevjerovatne scene - na jednom automobilu plastika se doslovno istopila pod uticajem visokih temperatura, prenosi "Srbija danas".

Ovaj snimak objavljen je na stranici "Vojvodina Danas", a izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama i još jednom pokazao koliko ljetne vrućine mogu biti ozbiljne, ne samo za ljude, već i za vozila, koja su dugo izložena direktnom suncu.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje automobila direktnom suncu može izazvati oštećenja na vozilima, zbog čega savjetuju parkiranje u hladu kad god je to moguće.