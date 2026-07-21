Planirate putovanje u EU s djecom? Pogledajte koja nova pravila i troškovi vas očekuju

Porodice iz Bosne i Hercegovine koje nakon uvođenja ETIAS-a budu putovale u države obuhvaćene ovim sistemom moraće podnijeti zasebnu prijavu za svakog putnika.

Djeca ne mogu biti dodana u prijavu roditelja jer se jedno ETIAS odobrenje izdaje samo jednoj osobi i elektronski povezuje s njenom putnom ispravom.

To znači da će vlastitu prijavu morati imati i bebe te sva maloljetna djeca koja putuju s biometrijskim pasošem Bosne i Hercegovine, pod uslovom da nisu oslobođena ETIAS-a po nekom drugom osnovu. Zahtjev u ime maloljetnika podnosi roditelj, zakonski staratelj ili druga osoba koja nad njim ima roditeljsko pravo.

Ipak, prijavu ne treba miješati s plaćanjem naknade. Djeca koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju manje od 18 godina neće plaćati ETIAS naknadu od 20 evra, ali će i dalje morati imati zasebno odobrenje. Plaćanja su oslobođene i osobe starije od 70 godina, kao i određeni članovi porodica građana Evropske unije koji ispunjavaju propisane uslove.

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Ako putuju roditelji i dvoje maloljetne djece, biće potrebne četiri odvojene prijave. Ako oba roditelja podliježu obavezi plaćanja i niko nije oslobođen po drugom osnovu, porodica će ukupno platiti 40 evra, dok će prijave za djecu biti besplatne.

ETIAS će biti vezan za pasoš naveden u zahtjevu i u pravilu će vrijediti do tri godine ili do isteka tog pasoša, zavisno od toga šta nastupi ranije. Ako dijete dobije novi pasoš, moraće se podnijeti i novi zahtjev za ETIAS.

Ova obaveza neće se odnositi na svako dijete s državljanstvom BiH. ETIAS neće biti potreban, između ostalog, djetetu koje putuje s pasošem države Evropske unije ili Irske, kao ni nosiocima odgovarajućih važećih boravišnih dozvola ili boravišnih karata koje donose izuzeće. Status svakog člana porodice zato treba provjeravati zasebno.

ETIAS trenutno još nije u funkciji i službene prijave se ne primaju. Početak rada sistema planiran je za posljednji kvartal 2026. godine, ali tačan datum još nije objavljen. Evropska unija navodi da putnici sada ne trebaju ništa poduzimati niti plaćati stranicama koje tvrde da već izdaju ETIAS.

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Nakon pokretanja sistema slijediće prijelazni period od najmanje šest mjeseci. Tokom tog perioda putnicima će se preporučivati da pribave ETIAS, ali im ulazak neće biti odbijen samo zato što ga nemaju ako ispunjavaju ostale granične uslove. Nakon toga predviđen je period tolerancije od najmanje šest mjeseci, kada će izuzetak moći koristiti putnici koji prvi put ulaze u države sistema nakon završetka prijelaznog perioda. Tek po isteku tih faza ETIAS će postati potpuno obavezan za sve putnike na koje se odnosi, prenosi GPMaljevac.