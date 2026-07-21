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Sveštenik objasnio da li se valja kupati na Svetog Prokopija: ''Nije Bog neki policajac''

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ATV redakcija
21.07.2026 08:32

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Икона Светог Прокопија.
Foto: YouTube/Screenshot/Duhovnik Biblioteka

SPC i pravoslavni vjernici danas proslavljaju Svetog Prokopija.

Sveti Prokopije je jedan od ognjenih svetaca, i za ovaj dan se vezuju brojni običaji i vjerovanja. Jedno od njih jeste da se danas ne valja kupati.

Ovo prilikom se na svom Instagram nalogu oglasio otac Predrag Popović:

-Dobio sam nekoliko poruka da li se danas kupa na Svetog Prokopija. Neki zabrinuti ljudi se nalaze na moru, pa pitaju da mogu da se kupaju - da li valja ili ne valja - počeo je on svoje obraćanje.

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U daljem nastavku videa bio je izričiti te objasnio vjernicima kako provesti danasšnji dan.

-Ne valja samo da se živi bez Boga u ovom životu, sve ostalo može. Nije Bog neki policajac koji čeka na naš prestup pa će sada da nas kazni, jer da je takav ne bismo se jutros ni probudili. Zato danas kao i svaki drugi dan ako se nalazite na obali mora ili gdje god da se nalazite, prekrstite se i kažete ''Sveti Prokopije moli Boga za nas", a tako i za bilo kog drugog svetitelja - rekao je on, te dodao:

-Vi koji ste na moru uđite u vodu i kupajte se kao sav normalan svijet - poručio je sveštenik na kraju obraćanja.

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Tagovi :

pravoslavlje

Sveti Prokopije

Otac Predrag Popović

običaji

vjera

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