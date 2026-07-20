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Jaka kiša, grad i olujni vjetar: Nakon tropskih temperatura stigle vremenske nepogode

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 19:55

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Foto: Dmitriй Zuev/Pexels

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" dejstvovala je danas na gradonosne procese na području Banjaluke, Prijedora, Novog Grada, Doboja, Stanara, Zvornika i Višegrada.

Od 11 časova ispaljeno je 65 protivgradnih raketa. Nakon tropskih temperatura, jače padavine i lokalne nepogode pogodile su Srpsku i region. Nevrijeme je prouzrokovalo brojne probleme, uključujući i kvarove na elektrodistributivnoj mreži. Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilne vremenske prilike nastaviti i u narednim danima.

Red kiše. Red sunca. Dva godišnja doba u razmaku od pola sata. Učestalo za ljeto, još učestalije za naše prostore, pojašnjavaju meteorolozi.

- Zašto se to dešava? U ovom toplo dijelu godine kada imamo ovakve temperature, dovoljno je da dođe do priliva malo hladnijeg vazduha koji sa sobom nosi dosta vlage, što se dešavalo i u zadnjih nekoliko dana i kombinacijom i miješanjem imamo lokalne nepogode - kaže Milica Đorđević meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.

Jače lokalne nepogode praćene jakim gradom i obilnom kišom, koje su protekle noći zahvatile područje Zvornika, prouzrokovale su više problema, uključujući i kvarove na elektrodistributivnoj mreži.

- Bio je kratotrajan prekid, nekih sat vremena i ostalo je bilo na dva dalekovoda. Imali smo direktno udar groma na stubove, to je nešto što se ne može izbjeći. Naši ljudi su na terenu bili odmah, to je bilo noćas, jutros su već sve završili, sada svi imaju napajanje - smatra Milan Lukić izvršni direktor za terenske operacije u preduzeću "Elektro-Bijeljina".

Prva jača kiša prouzrokovala je probleme i u banjalučkom naselju Pobrđe. U Ulici Anke Drakulić došlo je do devastiranja puta. Podsjećamo, u junu su vršeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i pomenute dionice.

Jako nevrijeme okovalo je ledom i dijelove opštine Srebrenica. Perućac i Zeleni Jadar našli su se pod udarom pljuskova i velikih količina leda.

Vremenske nepogode i u Hrvatskoj. U kampu na ostrvu Krk teško je povrijeđena žena nakon što ju je udario grom, a nakon reanimacije na mjestu događaja helikopterom je prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Kampove Lopari i Rapoča na Lošinju pogodila je pijavica. Tokom jutrošnjeg grmljavinskog nevremena na području Malog Lošinja more je poplavilo rivu i tamošnje objekte.

- Što se tiče samog nevremena, trajalo je oko 10 minuta, ali dovoljan udar da napravi probleme. Mi smo sanirali negdje do dva sata šta smo mogli. Na terenu je bilo 22 vatrogasca sa 6 vozila. Popadali su borovi na kućice, na automobile, infrastrukturu kampa - smatra Marin Brčić komandir JVP, Mali Lošinj.

Lokalne nepogode i u Srbiji. Nevrijeme je ostavilo posljedice u opštini Smederevska Palanka, koja je zbog udara groma ostala bez struje i vode. Osim nevremena i oluja, ostatkom Evrope "haraju"požari i suša. Najteže je na jugu Španije gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho rastinje.

(RTRS)

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kiša i grad

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