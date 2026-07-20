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Ispaljeno 65 raketa na području 7 gradova

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 16:16

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Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова
Foto: ATV

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" dejstvovala je danas na gradonosne procese na području Banjaluke, Prijedora, Novog Grada, Doboja, Stanara, Zvornika i Višegrada.

Direktor "Protivgradne preventive" Tihomir Dejanović rekao je Srni da je od 11.00 časova ispaljeno 65 protivgradnih raketa.

Prema njegovim riječima, nije zabilježena pojava grada na području ovih lokalnih zajednica.

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Tagovi :

protivgradna preventiva

Protivgradna zaštita

protivgradne rakete

Protivgradna preventiva RS

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