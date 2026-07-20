Ispaljeno 65 raketa na području 7 gradova

Foto: ATV

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" dejstvovala je danas na gradonosne procese na području Banjaluke, Prijedora, Novog Grada, Doboja, Stanara, Zvornika i Višegrada.

Direktor "Protivgradne preventive" Tihomir Dejanović rekao je Srni da je od 11.00 časova ispaljeno 65 protivgradnih raketa. Prema njegovim riječima, nije zabilježena pojava grada na području ovih lokalnih zajednica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.