Sutra pravi vremenski rolerkoster, evo šta nas očekuje

Autor:ATV redakcija
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Sutra se u Republici Srpskoj i FBiH u prvom dijelu dana očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo, a poslije podne nestabilno sa padavinama.
"Na jugu će biti sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče očekuje se nestabilno vrijeme uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, kao i pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, a pljuskovi su mogući tek u noći s utorka na srijedu", saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Dodaju da će duvati slab i promjenljiv vjetar, uveče umjeren do jak sjevernih smjerova.
Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu oko 35, u višim predjelima od 21 Celzijusov stepen.
Svježe jutro biće u srijedu, a tokom dana biće sunčano i prijatno toplo uz malu do umjerenu oblačnost.
"Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu oko 20, u višim predjelima od sedam. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni", dodaju oni.
Prvi dio dana u četvrtak biće pretežno sunčan i topao, a poslijepodne i uveče očekuje se naoblačenje uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
"Ponegdje su moguće i nepogode sa gradom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, na jugu do 19, a u višim predjelima od šest. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 33, u višim predjelima od 22 stepena", navode oni.
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