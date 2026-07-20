Iscjeljivao je bolesne, slijepima vraćao vid, a molitvom činio čuda: Izgovorite ovu molitvu

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vjernici danas proslavljaju Svetog prepodobnog Tomu Maleina, svetitelja koji je prema crkvenom predanju najprije bio vojvoda poznat po hrabrosti, snazi i bogatstvu, a potom se odrekao svjetovnog života i posvetio vjeri.

Toma Malein bio je proslavljen u bitkama, gdje je, kako se navodi u žitiju, odnio mnoge pobjede nad neprijateljskim vojskama. Međutim, zavoljevši Hrista više od svega što svijet može da ponudi, ostavio je svoj dotadašnji život i prihvatio monaški čin.

Podražavajući skromnost i smirenje Hrista, obilazio je monaška obitališta i učio se podvigu, molitvi i vrlinama od iskusnih podvižnika. Prema predanju, kada je poželio još stroži način života i povlačenje u tišinu, ukazao mu se Sveti prorok Ilija i poveo ga ka gori Malea, u blizini Svete Gore.

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Tamo je Sveti Toma živio usamljeničkim životom, posvećen molitvi i duhovnom podvigu. Iako je želio da bude skriven od ljudi, vijest o njegovoj svetosti brzo se proširila, pa su vjernici počeli da dolaze kod njega tražeći utjehu, pomoć i iscjeljenje.

Čuda Svetog Tome Maleina

Prema crkvenom predanju, Svetom Tomi Maleinu bila je darovana blagodat čudotvorstva. Vjernici su mu pripisivali brojna iscjeljenja – da je slijepima vraćao vid, hromima sposobnost da hodaju, kao i da je pomagao ljudima oboljelim od različitih bolesti.

Jedno od čuda koje se posebno pominje jeste da je molitvom izveo izvor vode na mjestu gdje je nije bilo. Takođe se navodi da su pojedini ljudi tokom njegove molitve viđali svjetlost nalik ognjenom stubu koja je obasjavala mjesto njegovog podviga.

Predanje kaže da njegova čudotvorna pomoć nije prestala ni nakon smrti. Vjernici koji su sa vjerom dolazili njegovim moštima, prema crkvenim zapisima, dobijali su utjehu i iscjeljenja od različitih bolesti i nevolja.

Sveti Toma Malein upokojio se u 10. vijeku, a Srpska pravoslavna crkva ga proslavlja 20. jula po novom kalendaru.

Običaji i molitva na dan Svetog Tome Maleina

Na praznik Svetog Tome Maleina vjernici se obraćaju ovom svetitelju u molitvi, tražeći zdravlje, pomoć i zaštitu od nevolja. Posebno se poštuje kao zaštitnik bolesnih i onih koji traže duhovnu snagu u teškim životnim trenucima.

(Kurir)