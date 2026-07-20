Logo

Iscjeljivao je bolesne, slijepima vraćao vid, a molitvom činio čuda: Izgovorite ovu molitvu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 07:11

Komentari:

0
Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vjernici danas proslavljaju Svetog prepodobnog Tomu Maleina, svetitelja koji je prema crkvenom predanju najprije bio vojvoda poznat po hrabrosti, snazi i bogatstvu, a potom se odrekao svjetovnog života i posvetio vjeri.

Toma Malein bio je proslavljen u bitkama, gdje je, kako se navodi u žitiju, odnio mnoge pobjede nad neprijateljskim vojskama. Međutim, zavoljevši Hrista više od svega što svijet može da ponudi, ostavio je svoj dotadašnji život i prihvatio monaški čin.

Podražavajući skromnost i smirenje Hrista, obilazio je monaška obitališta i učio se podvigu, molitvi i vrlinama od iskusnih podvižnika. Prema predanju, kada je poželio još stroži način života i povlačenje u tišinu, ukazao mu se Sveti prorok Ilija i poveo ga ka gori Malea, u blizini Svete Gore.

Иран-Израел

Svijet

Amerika okončala devetu uzastopnu noć napada na Iran

Tamo je Sveti Toma živio usamljeničkim životom, posvećen molitvi i duhovnom podvigu. Iako je želio da bude skriven od ljudi, vijest o njegovoj svetosti brzo se proširila, pa su vjernici počeli da dolaze kod njega tražeći utjehu, pomoć i iscjeljenje.

Čuda Svetog Tome Maleina

Prema crkvenom predanju, Svetom Tomi Maleinu bila je darovana blagodat čudotvorstva. Vjernici su mu pripisivali brojna iscjeljenja – da je slijepima vraćao vid, hromima sposobnost da hodaju, kao i da je pomagao ljudima oboljelim od različitih bolesti.

Jedno od čuda koje se posebno pominje jeste da je molitvom izveo izvor vode na mjestu gdje je nije bilo. Takođe se navodi da su pojedini ljudi tokom njegove molitve viđali svjetlost nalik ognjenom stubu koja je obasjavala mjesto njegovog podviga.

Predanje kaže da njegova čudotvorna pomoć nije prestala ni nakon smrti. Vjernici koji su sa vjerom dolazili njegovim moštima, prema crkvenim zapisima, dobijali su utjehu i iscjeljenja od različitih bolesti i nevolja.

Sveti Toma Malein upokojio se u 10. vijeku, a Srpska pravoslavna crkva ga proslavlja 20. jula po novom kalendaru.

Običaji i molitva na dan Svetog Tome Maleina

Na praznik Svetog Tome Maleina vjernici se obraćaju ovom svetitelju u molitvi, tražeći zdravlje, pomoć i zaštitu od nevolja. Posebno se poštuje kao zaštitnik bolesnih i onih koji traže duhovnu snagu u teškim životnim trenucima.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

pravoslavlje

molitva

Pravoslavni kalendar

Komentari (0)

Pročitajte više

Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.

Svijet

Amerika okončala devetu uzastopnu noć napada na Iran

49 min

0
Шпански навијачи славе у центру Мадрида након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, одиграној у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026. године.

Fudbal

Dječak poginuo tokom proslave pobjede španskih fudbalera

53 min

0
Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства

Fudbal

Pogledajte kako je Tores zakucao i donio titulu Španiji

7 h

0
Фудбалери Шпаније славе титулу

Fudbal

Španija je prvak svijeta: Tores probio sjajnog Martineza za istoriju

7 h

0

Više iz rubrike

Манастир Ступље

Društvo

Veliki broj vjernika u manastiru stuplje

11 h

0
Требиње

Društvo

Počinje masovna procjena vrijednosti nepokretnosti

12 h

0
Саво Минић у комплексу Тишина

Društvo

Minić: Barski kompleks Tišina - jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu

13 h

0
Олујни вјетар, пљускови, лед: На помолу ново невријеме

Društvo

Olujni vjetar, pljuskovi, led: Na pomolu novo nevrijeme

15 h

0

  • Najnovije

07

56

U masovnoj pucnjavi ranjeno deset osoba, među njima i osumnjičeni za napad

07

50

Oboreno više od 400 dronova koji su letjeli prema Moskvi

07

42

Simptomi koji ukazuju da imate tromb: Ako ih osjetite odmah se javite ljekaru

07

34

Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

07

29

Bez struje više naselja na području Zvornika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima