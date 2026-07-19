Minić: Barski kompleks Tišina - jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada odlučna da sačuva močvarno-barski kompleks Tišina, jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu, sa željom da u njemu uživaju i generacije koje dolaze.

Minić, koji je danas prisustvovao "Fišijadi" u barskom kompleksu Tišina kod Šamca, rekao je da učesnici ove manifestacije uživaju u dobroj atmosferi, domaćim specijalitetima, ali i čuvaju tradiciju i prirodu.

"Posebno sam srećan što smo močvarno-barski kompleks Tišina, odlukom Vlade Republike Srpske proglasili zaštićenim staništem", naveo je Minić na "Iksu".