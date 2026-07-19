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Minić: Barski kompleks Tišina - jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu

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ATV redakcija
19.07.2026 18:19

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Саво Минић у комплексу Тишина
Foto: Screenshot / X

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada odlučna da sačuva močvarno-barski kompleks Tišina, jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu, sa željom da u njemu uživaju i generacije koje dolaze.

Minić, koji je danas prisustvovao "Fišijadi" u barskom kompleksu Tišina kod Šamca, rekao je da učesnici ove manifestacije uživaju u dobroj atmosferi, domaćim specijalitetima, ali i čuvaju tradiciju i prirodu.

"Posebno sam srećan što smo močvarno-barski kompleks Tišina, odlukom Vlade Republike Srpske proglasili zaštićenim staništem", naveo je Minić na "Iksu".

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Savo Minić

Šamac

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