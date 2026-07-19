Minić: Barski kompleks Tišina - jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada odlučna da sačuva močvarno-barski kompleks Tišina, jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava uz Savu, sa željom da u njemu uživaju i generacije koje dolaze.
Minić, koji je danas prisustvovao "Fišijadi" u barskom kompleksu Tišina kod Šamca, rekao je da učesnici ove manifestacije uživaju u dobroj atmosferi, domaćim specijalitetima, ali i čuvaju tradiciju i prirodu.
"Posebno sam srećan što smo močvarno-barski kompleks Tišina, odlukom Vlade Republike Srpske proglasili zaštićenim staništem", naveo je Minić na "Iksu".
Volim ovakve dane kad uhvatim vremena da se družim sa svojim Šamčanima. Fišijada u Tišini nas je okupila da uživamo u dobroj atmosferi, domaćim specijalitetima ali da čuvamo tradiciju i prirodu.— Savo Minić (@minic_savo) July 19, 2026
Posebno sam srećan što smo močvarno-barski kompleks „Tišina“, odlukom Vlade Republike… pic.twitter.com/pLthOy5Qms
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