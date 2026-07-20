Logo

Rubio: Iran koristi Ormuski moreuz da bi vršio pritisak na svijet

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 10:34

Komentari:

0
Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u ned‌jelju da Iran koristi Ormuski moreuz kao instrument i polugu u ostvarivanju svojih ciljeva i pozvao druge zemlje da pojačaju pritisak i podijele teret u zaštiti globalnog pomorskog saobraćaja.

"Jasno je da Iran, bar neki ljudi u Iranu, žele da kontrolišu moreuz i drže ga kao polugu protiv cijelog svijeta", rekao je Rubio novinarima prije puta na Filipine na sastanak ministara spoljnih poslova sa Asocijacijom država Jugoistočne Azije (ASEAN), prenosi Juronjuz.

Saobraćaj kroz moreuz ponovo je obustavljen zbog pojačanih borbi, što je danas dovelo do porasta cijene Brent sirove nafte iznad 90 dolara po barelu.

"Sjedinjene Američke Države nastaviće da rade ono što je potrebno da zaštite globalni pomorski saobraćaj, ali druge zemlje bi trebalo da pomognu da se ponese taj teret", poručio je Rubio i dodao da su SAD otvorene za diplomatiju, ali da Iran mora biti spreman da poštuje dogovor.

On je rekao da se ne može potpisati sporazum o razumijevanju i kršiti njegove odredbe.

Iran najavio "nezaboravne lekcije"

U subotu je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei najavio "nezaboravne lekcije" ako SAD nastave da napadaju Islamsku Republiku Iran, ocijenivši da je potpis predsjednika SAD Donalda Trampa na sporazumu o privremenom prekidu vatre "beznačajan i nevažeći".

Prošle ned‌jelje Tramp je zaprijetio napadima na elektroenergetske objekte i mostove kako bi primorao Iran da popusti stisak, a potom su ponovo uvedena američka pomorska blokada iranskih luka kako bi se zaustavio izvoz iranske sirove nafte.

Američki vazdušni udari u subotu pogodili su postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju vode u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan, prenijeli su iranski državni mediji, navodeći da su u subotu pogođena i tri mosta, uključujući onaj na putu ka Bandar Abasu, glavnoj iranskoj luci koja se nalazi blizu najužeg dijela moreuza.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Iran

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мјерење водостаја ријеке

Svijet

Najniži vodostaj Dunava od 1996. godine

1 h

0
Ухапшен агент због планирања терористичког напада на борца специјалне војне операције

Svijet

Uhapšen agent zbog planiranja terorističkog napada na borca specijalne vojne operacije

1 h

0
Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.

Svijet

Ubio suprugu, zakopao njeno tijelo i tvrdio da je nevin: Nakon 6 godina otkrivena bolna istina

2 h

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Svijet

Dejan ukrao satove vrijedne milione, pa uhvaćen tik pred let

2 h

0

  • Najnovije

11

12

Koliko zarađuje ljekar u Njemačkoj: Objavljena platna lista

11

11

Novi sistem za ulazak u EU ponovo se odgađa?

10

56

Moskva: Evropa zabrinuta zbog planova Njemačke da dobije nuklearno oružje

10

52

Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

10

49

Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima