Rubio: Iran koristi Ormuski moreuz da bi vršio pritisak na svijet

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u ned‌jelju da Iran koristi Ormuski moreuz kao instrument i polugu u ostvarivanju svojih ciljeva i pozvao druge zemlje da pojačaju pritisak i podijele teret u zaštiti globalnog pomorskog saobraćaja.

"Jasno je da Iran, bar neki ljudi u Iranu, žele da kontrolišu moreuz i drže ga kao polugu protiv cijelog svijeta", rekao je Rubio novinarima prije puta na Filipine na sastanak ministara spoljnih poslova sa Asocijacijom država Jugoistočne Azije (ASEAN), prenosi Juronjuz.

Saobraćaj kroz moreuz ponovo je obustavljen zbog pojačanih borbi, što je danas dovelo do porasta cijene Brent sirove nafte iznad 90 dolara po barelu.

"Sjedinjene Američke Države nastaviće da rade ono što je potrebno da zaštite globalni pomorski saobraćaj, ali druge zemlje bi trebalo da pomognu da se ponese taj teret", poručio je Rubio i dodao da su SAD otvorene za diplomatiju, ali da Iran mora biti spreman da poštuje dogovor.

On je rekao da se ne može potpisati sporazum o razumijevanju i kršiti njegove odredbe.

Iran najavio "nezaboravne lekcije"

U subotu je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei najavio "nezaboravne lekcije" ako SAD nastave da napadaju Islamsku Republiku Iran, ocijenivši da je potpis predsjednika SAD Donalda Trampa na sporazumu o privremenom prekidu vatre "beznačajan i nevažeći".

Prošle ned‌jelje Tramp je zaprijetio napadima na elektroenergetske objekte i mostove kako bi primorao Iran da popusti stisak, a potom su ponovo uvedena američka pomorska blokada iranskih luka kako bi se zaustavio izvoz iranske sirove nafte.

Američki vazdušni udari u subotu pogodili su postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju vode u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan, prenijeli su iranski državni mediji, navodeći da su u subotu pogođena i tri mosta, uključujući onaj na putu ka Bandar Abasu, glavnoj iranskoj luci koja se nalazi blizu najužeg dijela moreuza.