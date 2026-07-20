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Dejan ukrao satove vrijedne milione, pa uhvaćen tik pred let

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:03

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Srpski državljanin Dušan Peričić (41) koji je uhapšen početkom juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da pobjegne u Srbiju, izručen je SAD-u koje ga optužuju da je pomagao u transportu preko 260 ukradenih satova vrijednih 1,4 miliona dolara.

"Dušan Peričić optužen je za posjedovanje, prevoz i prodaju ukradenih satova. Optuženi je, poslije hapšenja u Holandiji, izručen i poslije prvog pojavljivanja pred saveznim sudom u Bostonu, određen mu je pritvor do suđenja", saopšteno je iz kancelarije američkog tužioca.

Krao, pa prodavao satove

Prema optužnici, kako se dodaje, Peričić je navodno pokušao da proda 36, od ukupno 269 luksuznih satova ukradenih iz prodavnice na karipskom ostrvu Sent Bartelemi (St. Bart).

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"Peričić se sumnjiči da je organizovao i transportovao ukradene satove u SAD, radi prodaje trgovcima sa luksuznim satovima. Kako se sumnja, on je 21. decembra 2021. transportovao 36 ukradenih satova iz Majamija u Pibodi u Masačusetsu i angažovao trgovca luksuznim satovima da mu pomogne u prodaji. Jedan od njih, navodno je prodao za 34.300 dolara na Floridi", navodi se u saopštenju.

Uhapšen dok je čekao da se ukrca na avion za Srbiju

Prema pisanju medija, Peričić je uhapšen 4. juna na aerodromu u Amsterdamu, dok je pokušavao da se ukrca na let za Srbiju. Kako se navodi, za njim su bile izdate dvije potjernice, u februaru i martu 2023.

"Sumnja se da je iz Amsterdama pokušao da pobjegne u rodnu Srbiju", navode oni.

Peričić je optužen za posjedovanje i prodaju ukradene robe, prevoz ukradene robe i zavjeru za posjedovanje, prodaju i prevoz ukradene robe. Ukoliko bude osuđen, kako navode, prijeti mu kazna zatvora do 15 godina i novčana kazna od 500.000 dolara, prenosi Blic.

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Tagovi :

Krađa

Krađa nakita

hapšenje

Amsterdam

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