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U masovnoj pucnjavi ranjeno deset osoba, među njima i osumnjičeni za napad

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ATV redakcija
20.07.2026 07:56

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

U masovnoj pucnjavi koja se dogodila rano u nedjelju blizu centra Tusona u Arizoni, povrijeđeno je deset osoba, među kojima je i osumnjičeni za napad.

Policijski službenici u redovnoj pješačkoj patroli požurili su ka mjestu odakle se čula pucnjava oko dva časa poslije ponoći po lokalnom vremenu i naišli na osumnjičenog, kome su uputili više upozorenja, a zatim pucali u njega, izjavio je portparol Policijske uprave Tusona Frenk Magos, prenosi Rojters.

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Policajci su pružili prvu pomoć osumnjičenom napadaču, nakon čega je prevezen u lokalnu bolnicu sa povredama opasnim po život, rekao je Magos na brifingu za novinare.

"Još devet osoba je ranjeno, po svemu sudeći prije dolaska policije i oni su u kritičnom stanju prebačeni u bolnice sa prostrijelnim ranama ekstremiteta", naveo je Magos i dodao da su sve žrtve odrasle osobe, a među policajcima nije bilo povrijeđenih.

(Tanjug)

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