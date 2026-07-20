Novi detalji nesreće u kojoj su poginula dvojica mladića: Troje završilo u bolnici

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada je automobil sletio sa puta, poginula su dva mladića.
Kako je potvrdila portparolka MUP-a ZDK Lejla Ekinović, nesreća se dogodila sinoć oko 22:55 sati, u naselju Tešanjka, Usora, magistralni put M4.
- Smrtno su stradale dvije muške osobe vozač B.K. rođen 2002. godine, iz Doboj juga i suvozač rođen 2007. godine, iz Jelaha, dok su tri muške osobe zadobile povrede i to: M.E., rođen 2003. godine zadobio teške tjelesne povrede, a osobe rođene 2008. godine i osoba rođena 2009. godine, svi iz Matuzića, zadobili lake tjelesne povrede konstatovanje u Opštoj bolnici Tešanj, a koje su se nalazile u pomenutom vozilu – potvrđeno je za „Avaz“.
Hronika
Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći
Izvršen je uviđaj od strane službenika sektora kriminalističke policije koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nesreće.
- Drugo smrtno stradalo lice K.A. (rođeno 2007.g.) – dodaje Ekinović.
Mladići koji su stradali su Kenan Bekrić i Aldin Kadušić.
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