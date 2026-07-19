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Tragedija u BiH: Dvojica mladića izgubila život

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 20:51

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Трагедија у БиХ: Двојица младића изгубила живот
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 18. jula, u mjestu Tešanjka, na području opštine Usora, život su izgubila dvojica mladića, dok su trojica zadobila povrede.

Kako je za ZOS Radio potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila u 22.55 sati.

Navodi se kako je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubilo kontrolu, sletjelo s kolovoza i udarilo u betonski zid.

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Na mjestu nesreće smrtno su stradala dvojica mladića, dok su trojica povrijeđenih prevezena u Opštu bolnicu Tešanj, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

tragedija

Tešanj

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