Nova tragedija na kupalištima u BiH - utopio se muškarac

Autor:ATV redakcija
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Muškarac se utopio danas tokom kupanja u Neumu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.
"Događaj se desio u Primorskoj ulici. Na teren su odmah izašle nadležne hitne službe nakon dojave građana. Riječ o muškarcu rođenom 1960. godine", rekli su za "Faktor" u MUP-u i dodali:
"Osim Hitne pomoći na teren je odmah izašao i dežurni kantonalni tužilac. Doktorica Hitne pomoći je utvrdila da je smrt nastupila utapanjem. Uviđaj je završen".
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