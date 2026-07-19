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Nova tragedija na kupalištima u BiH - utopio se muškarac

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 15:57

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Нова трагедија на купалиштима у БиХ - утопио се мушкарац
Foto: Pixabay

Muškarac se utopio danas tokom kupanja u Neumu, potvrđeno je u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

"Događaj se desio u Primorskoj ulici. Na teren su odmah izašle nadležne hitne službe nakon dojave građana. Riječ o muškarcu rođenom 1960. godine", rekli su za "Faktor" u MUP-u i dodali:

"Osim Hitne pomoći na teren je odmah izašao i dežurni kantonalni tužilac. Doktorica Hitne pomoći je utvrdila da je smrt nastupila utapanjem. Uviđaj je završen".

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Tagovi :

utapanje

Neum

tragedija

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