Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

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Osnovni sud u Bijeljini, na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva odredio je jednomjesečni pritvor Z.P. iz Tuzle koji je uhapšen u akciji "Karika" zbog vrbovanja djece za pornografiju, saznaje Provjereno.

Osumnjičen za više krivičnih djela Osumnjičenom Tuzlaku na teret se stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom. Hronika Predložen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za vrbovanje djece za pornografiju! (Provjereno.info)

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