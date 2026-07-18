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Određen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za pokušaj obljube djevojčice (14)

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:07

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Одређен притвор Тузлаку осумњиченом за покушај обљубе дјевојчице (14)
Foto: MUP RS

Osnovni sud u Bijeljini, na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva odredio je jednomjesečni pritvor Z.P. iz Tuzle koji je uhapšen u akciji "Karika" zbog vrbovanja djece za pornografiju, saznaje Provjereno.

Osumnjičen za više krivičnih djela

Osumnjičenom Tuzlaku na teret se stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Акција Карика

Hronika

Predložen pritvor Tuzlaku osumnjičenom za vrbovanje djece za pornografiju!

(Provjereno.info)

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Akcija Karika

Bijeljina

određen pritvor

Pornografija

uhapšen pedofil

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