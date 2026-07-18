Dodik: Nema veće tragedije od one kada dijete postane meta monstruma

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da nema veće tragedije od one kada dijete postane meta monstruma i zločinaca.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na d‌jecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine sutra u Gornjem Jelovcu, Dodik je izjavio za Srnu da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa, jer srpski narod ne broji godine, već prekinuta d‌jetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica...

"Ubijanje nevine d‌jece je smišljeno sistematsko ubijanje budućnosti. Njihova smrt je najdublja rana koja nikada ne može zacijeliti i koju ništa ne može izliječiti, ni vrijeme, ni novi životi. Jedina krivica te nevine d‌jece je što su nosili srpsko ime i prezime, što su imali srpski identitet", istakao je Dodik.

On je rekao da tišina koju su ova nevina d‌jeca ostavila iza sebe govori mnogo glasnije i jače od bilo koje riječi i opominje da zlo nikada ne smije biti zaboravljeno, jer ako zaboravimo postajemo slični ubicama i zlotvorima kojima nevini pogled i d‌ječiji naivni osmijeh nisu ništa značili, nije im čak ni ruka zadrhtala dok su im oduzimali život.

Dodik je naglasio da je samo u Gornjem Jelovcu kod Prijedora ljeta 1942. godine bez ispaljenog metka, na najmonstruoznije načine ubijeno 75-oro d‌jece do 14 godina, 75 malih života kojima je oduzeto pravo da odrastu, da se raduju, da zasnuju svoje porodice i ostave trag u vremenu.

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"Njihove igračke zamijenila je tišina, a njihovu graju i osmijehe vječna tuga i muk njihovih najbližih. Jedino što mi možemo da učinimo jeste da ih ne zaboravimo, da njihova imena ne izblijede i da svaka nova generacija zna za svoje pretke, kako su i gd‌je završili. Bar toliko im dugujemo - sjećanje, istinu i poštovanje", istakao je Dodik.

Dokle god ih pamtimo, poručio je on, njihovi jauci će od‌jekivati kroz vrijeme i tražiti samo jedno - da se više nikada nikome ne ponovi i da niko, a posebno d‌jeca, ne budu žrtve ovakve mračne ideje o istrebljenju cijelog jednog naroda.

Dan sjećanja na d‌jecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH /1941–1945/ biće obilježen sutra kod Spomen-kosturnice u zaseoku Macure, u prijedorskom naselju Gornji Jelovac.

Obilježavanje ovog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, na inicijativu predsjedniku Dodika.

U NDH je, prema nepotpunim istoriografskim podacima, na najzvjerskije načine ubijeno i umoreno 74.642 d‌jece dobi od novorođenčeta do 14 godina, prenosi Srna.