Cvijanovićeva posjetila manastir Lovnica kod Šekovića

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je danas manastir Lovnica kod Šekovića.

Cvijanovićeva je razgovarala sa monahinjama u ovom manastiru, koji je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića.

Manastir Lovnica nalazi se u Donjem Birču, na izvoru rječice Lovnice, po kojoj je i dobio ime.

Tokom godine, ovaj manastir posjeti više od 4.000 vjernika, među kojima je i veliki broj djece.

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Vjeruje se da je manastir Lovnica po čudesnim iscjeljenjima odmah iza Ostroga.

Posebno se ističe izvor ljekovite vode, koji posjećuju mnogi vjernici sa nadom u ozdravljenje, prenosi Srna.