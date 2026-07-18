Cvijanovićeva posjetila manastir Lovnica kod Šekovića

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je danas manastir Lovnica kod Šekovića.
Cvijanovićeva je razgovarala sa monahinjama u ovom manastiru, koji je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića.
Manastir Lovnica nalazi se u Donjem Birču, na izvoru rječice Lovnice, po kojoj je i dobio ime.
Tokom godine, ovaj manastir posjeti više od 4.000 vjernika, među kojima je i veliki broj djece.
Ekonomija
Cvijanović u posjeti farmi ''Lazić'': Sve ovdje je impresivno
Vjeruje se da je manastir Lovnica po čudesnim iscjeljenjima odmah iza Ostroga.
Posebno se ističe izvor ljekovite vode, koji posjećuju mnogi vjernici sa nadom u ozdravljenje, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
58 min0
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
5 h11
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
16
07
15
57
15
56
15
43
15
42
Trenutno na programu