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Kćerka Branka Pantelića – Pantera, legendarnog komandanta Pantera: Tata je bio ludo hrabar čovjek

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ATV redakcija
18.07.2026 09:09

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Кристина Пантелић
Foto: Memorijalni centar

"On je išao tamo gde niko nije htio. Uvijek je bio spreman da se žrtvuje za otadžbinu".

Tako Kristina Pantelić opisuje svog oca, legendarnog Branka Pantelića – Pantera, jednog od najhrabrijih i najpoštovanijih komandanata Prve bijeljinske lake pješadijska brigade poznatije pod nazivom Specijalna brigada Garda Panteri.

Rođena 28. aprila 1988. godine u Beogradu, Kristina je odrasla uz priče o ocu koga je izgubila kao četvorogodišnjakinja. Ipak, njegovo prisustvo pratilo je njen čitav život – kroz sjećanja, porodične priče, odlikovanja i nasljeđe koje i danas čuva.

Branko Pantelić je u 34. godini života postao potpukovnik, bio je izuzetan sportista, harizmatičan, nasmijan i "ludo hrabar čovjek“, kako ističe Kristina. Ljudi su ga voljeli, a on je svojim djelima zaslužio poštovanje. Išao je prvi u borbu, štitio svoje borce, posebno mlade.

"Nije jurio pozicije i fotelje – njegov patriotizam bio je iskren i dokazan na terenu", kazala je Kristina u ispovijesti za Memorijalni centar Republike Srpske.

Kristina pamti rijetke, ali duboko urezane trenutke sa ocem: zajedničke košarkaške patike, njegove bijele sa plavom, njene identične sa roze trakom, igru na livadi u rodnoj kući, trenutak kada ju je spasavao. U snovima ga i danas vidi u bijeloj majici i vojničkom prsluku.

"Rasla sam uz sve priče o njemu. Gdje god sam se pojavila, osjećala sam se posebno, posebno ovdje u Republici Srpskoj. I ja i sestra smo uvijek bile svjesne da je tata nešto veliko“, priča Kristina.

Спомен плоча Пантелић
Spomen ploča Pantelić

Poginuo je u zasjedi na planini Majevici u mjestu Rastošnica 4. septembra 1992. godine, u području koje je za Kristinu danas najposebnije mjesto u Republici Srpskoj. Upravu tu, u Spomen – parku „Branko Pantelić Panter“, na Panjiku, na Majevici, za Memorijalni centar ostavila je svjedočanstvo o svom ocu, čije je ime, zajedno sa ostalim stradalnicima, u spomen obilježje uklesao zahvalni narod Smoluće, Potpeća i Tinje.

"Ovdje je moj tata ostavio život. Ovde je posljednji put kročio nogom. Za mene ništa na svijetu nije kao ovo mjesto", priča Kristina.

Njegova smrt u zasjedi, umjesto u otvorenoj borbi koju je očekivao i dalje joj teško pada, ali njegov život i nasljeđe ostaju jači od bola. Danas Kristina živi u Beogradu, odgaja sina i trudi se da mu prenese vrijednosti koje je njen otac oličavao.

"Tatine slike su svuda po stanu, njegova odlikovanja… Pričam mu o dedi da zna kako treba da izgleda jedan pravi muškarac", govori ona.

Kaže da je ponosna, ali i da joj nedostaje njegova zaštita, podrška i oslonac koji samo otac može dati, a posebno joj je teško bilo na maturi, vjenčanju, u teškim i lijepim trenucima.

Бранко Пантелић
Branko Pantelić

Kristinina priča jedna je od više od 50 svjedočanstava zabilježenih u Bijeljini za Memorijalni centar Republike Srpske. Svjedočanstva su dokumentovana u saradnji sa Odjeljenjem za boračko – invalidsku i civilnu zaštitu Grada Bijeljina, Gradskom organizacijom porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bijeljina i ostalim organizacijama proisteklim iz Odbrambeno – otadžbinskog rata.

Snimljena svjedočanstva biće dio audio-vizuelne baze Memorijalnog centra Republike Srpske, kao trajni podsjetnik na cijenu slobode i važnost čuvanja pamćenja.

Kompletno svjedočanstvo Kristine Pantelić dostupno je na zvaničnoj stranici Memorijalnog centra Republike Srpske na OVOM LINKU.

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Branko Pantelić Panter

Garda Panteri

Memorijalni centar Srpske

Kristina Pantelić

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