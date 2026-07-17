Most vrijedan 11 miliona KM spaja raftere sa Tare sa Tjentištem

Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je danas da će na putnom pravcu Tjentište-Foča biti izgrađen veoma zahtjevan most, koji košta oko 11 miliona KM, a uključivaće se na putni pravac Foča-Šćepan Polje.

"Most će biti od zip-lajna i uključivaće se na putni pravac Foča-Šćepan Polje", rekao je Stevanović nakon što je sa premijerom Savom Minićem obišao najzahtjevniju trasu na ovoj dionici.

Republika Srpska Put Tjentište-Foča će biti izgrađen u roku od dvije godine

On je podsjetio da je tu bilo problema prilikom gradnje sa eksproprijacijom, sa pojavom stećaka, naglasivši da je mnogo imovinskih problema riješeno.

"Prvih šest kilometara gdje se nalazimo radovi mogu da idu u cijelosti, a ostatak, mislim da su 23 korisnika i vlasnika i posjednika imovine, s njima se još nije napravio sporazum, ali očekujem da ćemo i to brzo uraditi i da izvođač, odnosno podizvođač krene punim kapacitetom", kaže ministar.

Rok za završetak radova je oko tri godine, ali očekuje da bude završen za manje od dvije, ako ne bude problema, odnosno nekog vanrednog klizišta.

Naveo je da je kod mosta u Tuhaljima bilo nekoliko neprijatnih iznenađenja, počev od klizišta koje je izbacilo osovinu mosta, te da mu je najteža odluka u poslovnom životu bila kada je trebalo da se zatvori saobraćaj na tom putnom pravcu.

Hronika Drama u Prnjavoru: Dijete se gušilo u bazenu, hitno prevezeno na UKC

"Bili smo primorani. Došlo je dotle da su ljudski životi bili u opasnosti", istakao je Stevanović.

On je dodao se nakon, kada se stabilizovalo klizište, krenulo da se vidi šta je sa mostovima i da je uočeno da su svi napukli i da je ispod svih "praktično pojeden sav temelj".

"Ne smijemo dozvoliti da se to samo zakrpi, mora se sve obnoviti nanovo i napraviti sve kako treba", kaže Stevanović.

Naveo je da će se iz sredstava "Puteva Republike Srpske" obezbijediti da se krajem ove godine završi projektna dokumentacija, a u idućoj godini završi alternativni put preko Kalinovika.

Pojasnio je da to treba da bude put dovoljne širine da mogu da idu i teretna vozila.

"Iz tog razloga ćemo vrlo brzo raditi na sanaciji mosta, a istovremeno, kad pustimo saobraćaj u punom kapacitetu preko mosta na Bistrici, radićemo alternativni put kako bi zauvijek ta dionica bila osigurana, odnosno imala alternativu", rekao je Stevanović.

Gradovi i opštine Trebinjski heroj Mišo Pamučina ulovio zvijer dužu od dva metra

Kada je riječ o drugim gradilištima na području Foče, Stevanović je naveo da je juče trebalo da bude potpisan ugovor za izvođenje mosta na rijeci Tari koji je početak gradnje Foča-Šćepan Polje sa crnogorske strane.

"Taj tender je završen, odabran je najpovoljniji izvođač, obuhvata izgradnju mosta i 600 metara saobraćajnice prema Foči. Svakodnevno očekujemo da Svjetska banka odobri tekst javnog poziva za izbor najpovoljnijeg izvođača za kompletno novu trasu puta u dužini 13,4 kilometra", rekao je Stevanović, prenosi "Srna".

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović zahvalio je premijeru Miniću i Vladi jer su prepoznali značaj putnih komunikacija prema Tjentištu, Šćepan Polju, rješavanje problema prema Sarajevu, prema Kalinoviku.

"Sve su to vitalne saobraćajnice koje znače život stanovnika ovog kraja Republike Srpske, žila kucavica razvoja privrede i turizma", rekao je Vukadinović.

Istakao je da su Park prirode Tara i Nacionalni park Sutjeska najozbiljniji turistički potencijal koji tek treba da dobije na značaju.

"Siguran sam da gradnjom ove putne komunikacije koja će Nacionalni park Sutjesku i rafting na rijeci Tari spojiti u 15 minuta vožnje, sigurno napraviti dodatni impuls razvoja", ocijenio je Vukadinović.

On je naveo da je u Foči trenutno 2.500 studenata iz 38 zemalja Evrope i svijeta.

"Siguran sam da studenti zaslužuju da se doveze u Foču pristojnim putevima", kaže gradonačelnik.