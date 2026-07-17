Prvi snimci snažnog zemljotresa: Zgrade se ljuljaju, ljudi u panici (VIDEO)

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Danas je Meksiko pogodila serija jakih zemljotresa. Najjači potres imao je magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.

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