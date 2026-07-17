Prvi snimci snažnog zemljotresa: Zgrade se ljuljaju, ljudi u panici (VIDEO)

Autor:ATV redakcija
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Danas je Meksiko pogodila serija jakih zemljotresa. Najjači potres imao je magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.
Nakon tog prvog udara uslijedilo je nekoliko slabijih, među kojima od 6 i 5,3 stepeni rihterove skale.
🇲🇽 #BREAKING: Terrifying video captures buildings swaying violently as a powerful magnitude 7.4 earthquake struck off Mexico’s Pacific coast.#Mexico #Earthquake #CaughtOnCamera #BreakingNews https://t.co/kvBqpkhQzP pic.twitter.com/8HzZEoMXch— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Meksika, na kojima se može vidjeti kako se zgrade ljuljaju i uvijaju pod udarim ove prirodne sile, prenosi Telegraf.rs.
🚨 7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/Z2pSoJzSoS
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