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Prvi snimci snažnog zemljotresa: Zgrade se ljuljaju, ljudi u panici (VIDEO)

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 19:37

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Зграда се љуља током земљотреса у Мексику.
Foto: The Globe & News/X/Screenshot

Danas je Meksiko pogodila serija jakih zemljotresa. Najjači potres imao je magnitudu od 7,3 stepena Rihtera.

Nakon tog prvog udara uslijedilo je nekoliko slabijih, među kojima od 6 i 5,3 stepeni rihterove skale.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Meksika, na kojima se može vidjeti kako se zgrade ljuljaju i uvijaju pod udarim ove prirodne sile, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Meksiko

Zemljotres

potres

zemljotres u Meksiku

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