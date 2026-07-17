U HE na Drini najniža cijena struje

Cijene proizvedene struje su opet kamen spoticanja između Hidroelektrana na Drini i Elektroprivrede Srpske. IZ Višegrada traže više para iz Trebinja im odgovaraju šta je tu je, ministar ćuti.

Diskriminacija i nepravda, tako odnos Matičnog preduzeća prema njima opisuju u Hidroelektranama na Drini. Cijena proizvedene struje u tri hidroelektrane u Srpskoj nije ista, u Višegradu je najniža, Nedeljko Perišić se pita zašto.

Za ATV kaže da iako proizvode punom parom nikako da se maknu iz reda gubitaša.

"Imamo čvrste argumente da smo jedno od najboljih preduzeća u sistemu ERS-a ali nekako kroz tu cijenu našeg konačnog završnog proizvoda nismo vrednovani na adekvatan način, nismo vrednovani kao drugi proizvođači", kaže Perišić.

Troškovi rastu, cijena ostaje ista, a apeli i dopisi su bez odgovora priča Perišić.

"Unutar sistema bi se mogla napraviti malo pravednija raspodjela da i ovo preduzeće bude pozitivno da pozitivno posluje kao i ranijih godina", dodaje Perišić.

Nije to sve baš tako, odgovara Perišiću direktor ERS-a. Luka Petrović objašnjava da je ugovor o cijenama potpisan na pet godina i da su cijene formirane nakon što je sagledano više aspekata, prvenstveno troškovi poslovanja i održavanja.

"Stepen održavanja te hidroelektrane koji je na nivou 14 miliona maraka, oni ukupno investiraju od dva do četiri miliona maraka po godini a ostatak od deset do dvanaest miliona maraka u zadnjih 25 godina vraćala je Republika Srpska", rekao je Petrović.

Kada im je i sušna godina oni imaju visoke prihode jer je tako uspostavljen cjenovnik, kaže Petrović i poručuje da će teško doći do povećanja cijene.

"Čim bi se promijenila cijena u ove tri hidroelektrane odmah bi se morala promijeniti i cijena građanima Republike Srpske", dodaje Petrović.

U Višegradu ne prestaju da kuckaju zahtjeve, za sada se čini uzaludno. Pisali su Vladi, Elektroprivredi i naravno resornom ministru.

A od resornog ministra po dobrom starom običaju kada se javi problem ni traga ni glasa. ATV je više puta dolazila do Petra Đokića, ova tema mu se nije svidjela pa je kao i ranije lopticu prebacio na Elektroprivredu i Luku Petrovića. Dok loptica leti lete i kilovati sa Drine i čekaju bolje dane.