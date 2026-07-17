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Isplaćena premija za pšenicu

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 10:53

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Исплаћена премија за пшеницу

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo premiju za pšenicu u iznosu od 12.096.538,01 KM.

Premija je isplaćena za 4.263 korisnika, saopšteno je iz resornog ministarstva.  

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Tagovi :

isplaćena premija

Pšenica

Republika Srpska

finansijska podrška

Ministarstvo poljoprivrede

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