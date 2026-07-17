Isplaćena premija za pšenicu

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo premiju za pšenicu u iznosu od 12.096.538,01 KM.
Premija je isplaćena za 4.263 korisnika, saopšteno je iz resornog ministarstva.
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