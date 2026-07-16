Digli cijene hljeba pa dobili 54.000 maraka kazni

Autor:ATV redakcija
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Tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori u FBiH izdali su 17 prekršajnih naloga u iznosu od 54.000 maraka zbog neosnovanog dizanja cijena hljeba.
Tokom juna izvršeno je 45 inspekcijskih kontrola nad primjenom Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pšeničnog hljeba.
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Zbog utvrđenih nepravilnosti, u inspekcijskim kontrolama su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 KM.
Kontrole su izvršene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.
Podsjećamo, mjera određivanja najviše maloprodajne cijene pšeničnog hljeba donesena je radi zaštite životnog standarda građana i osiguranja dostupnosti jedne od osnovnih životnih namirnica, zbog čega inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove kontinuirano kontrolišu njenu primjenu na tržištu.
Inače, Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori su u junu 2026. godine na području FBiH izvršili ukupno 233 inspekcijske kontrole u kojima su utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje 91 prekršajnog naloga u ukupnom iznosu od 146.970,00 KM.
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Najveći broj kontrola (169 subjekata ili 72,5%), kao i najveći iznos prekršajnih naloga – 112.350,00 KM (76,4%) odnosio se na djelatnost trgovine, a prekršaji iz oblasti kontrole cijena čine najveću pojedinačnu grupu u ukupnom iznosu od 61.520,00 KM.
"Federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori će i u narednom periodu nastaviti s planskim i ciljanim inspekcijskim nadzorima na području FBiH s ciljem osiguranja dosljedne primjene propisa, zaštite ekonomskih interesa potrošača, očuvanja ravnopravnih uslova poslovanja na tržištu i jačanja pravne sigurnosti", navodi se u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.
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"Pozivamo sve poslovne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima i da se pridržavaju mjera koje donose nadležni organi, kako bi izbjegli prekršajnu odgovornost i doprinijeli zaštiti potrošača te stabilnosti tržišta u FBiH", zaključuje se u saopštenju.
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