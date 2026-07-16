Dodik: Hrišćanske vrijednosti u BiH brane se od histeričnih pokušaja majorizacije

Hrvatska nije neki usputni posmatrač, već potpisnica Opšteg okvirnog sporazuma za mir, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Prava i obaveze Hrvatske su jasni i identični pravima Srbije i zajedničkog nivoa BiH. To su činjenice koje Sarajevo uporno pokušava da izbriše. Kao potpisnica Aneksa 10, Hrvatska je direktno nadležna za pitanje visokog predstavnika, baš kao i Republika Srpska i Srbija", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Shodno tome, ističe da Hrvatska ima puno pravo da podrži svoj narod u BiH i otvori sva ključna politička pitanja.

"To nije miješanje, već dejtonska obaveza", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Navodi da je sasvim prirodno da Hrvatska stane uz svoj hrišćanski katolički hrvatski narod, kao što Srbija stoji uz svoj hrišćanski pravoslavni srpski narod.

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"Jer hrišćanske vrijednosti u BiH brane se od histeričnih pokušaja majorizacije koje sprovode muslimani Bošnjaci. Pokušaji političke elite iz Sarajeva da ovo predstave kao udar na suverenitet su smiješni. To je refleks arogancije onih koji predstavljaju tek trećinu političkog autoriteta, a htjeli bi da budu stopostotni vlasnici BiH. BiH nikada nije bila njihova, niti će biti", navodi Dodik.

Hrvatska nije neki usputni posmatrač, već potpisnica Opšteg okvirnog sporazuma za mir. Prava i obaveze Hrvatske su jasni i identični pravima Srbije i zajedničkog nivoa BiH. To su činjenice koje Sarajevo uporno pokušava da izbriše.



Kao potpisnica Aneksa 10, Hrvatska je direktno… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 16, 2026

Napominje da autentično predstavljanje Hrvata nije želja, nego zakon i temelj Dejtona.

"Zaštita prava hrišćana od muslimanskog unitarizma jedini je način da BiH uopšte opstane. Svaki pokušaj da se Srbima i Hrvatima uskrati pravo na svoj glas, put je ka kraju ovakve BiH na koju ne pristajemo", ističe Dodik.