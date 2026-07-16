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Stevandić: Bećirović bi u svakoj drugoj državi bio uhapšen i smijenjen

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ATV redakcija
16.07.2026 16:38

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Foto: ATV

U svakoj drugoj državi Denis Bećirović bio bi uhapšen, smijenjen i ne bi se više bavio nikakvim poslovima, ali ovdje će dobiti podršku ekstremne bošnjačke javnosti i nastaviće da sije mržnju unutar BiH, rekao je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Pravni kontekst kršenja Ustava je sljedeći - kada Narodna skupština Republike Srpske stavi neku odluku van snage, ona se ne može objavljivati i ona je momentalno nevažeća. Ako baš neko želi da je problematizuje, može tražiti reagovanje Ustavnog suda. Ali ako neko i bez suda pokušava to da objavi u Službenom glasniku, taj odmah čini krivično djelo, a onaj ko učestvuje s njim učestvuje u udruživanju radi činjenja krivičnog djela. I svi treba da završe u pritvoru, ali to, izgleda, za Denisa Bećirovića ne važi", rekao je Stevandić, komentarišući poteze Bećirovića koji preko šefa Kabineta Alije Kožljaka želi da sprovede Odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, a koja je u Narodnoj skupštini Republike Srpske proglašena štetnom po vitalni interes Srpske.

Stevandić je istakao da je sramota što Delegacija EU u BiH ne reaguje na to.

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"I, naravno, Kancelarija visokog predstavnika, boli ih briga. Mnogo puta su kršili Ustav, kršili etičke, ljudske i Božije norme. I nikada nisu kažnjeni i sada misle da mogu da rade šta hoće. Ja mogu samo da mu kažem - sve do jednom, a to jednom je veoma blizu", poručio je predsjednik Parlamenta Srpske, prenosi RTRS.

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Nenad Stevandić

Denis Bećirović

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