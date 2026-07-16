U prvom kvartalu ostvareni prihodi od 1,302 milijarde

Budžetski prihodi za prvi kvartal ove godine ostvareni su u iznosu od 1,302 milijarde KM, što je za dva odsto više u odnosu na finansijski plan, navodi se u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Srpske za 2026. godinu koji je danas usvojila Vlada Republike Srpske.

Ostvareni prihodi su za sedam odsto manji u odnosu na budžet za tri mjeseca.

U prvom kvartalu prihodi od direktnih poreza realizovani su u iznosu od 689,2 miliona KM, što je za dva odsto manje u odnosu na budžet za tri mjeseca, a za dva odsto više u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal.

Indirektni porezi su u prvom kvartalu ove godine realizovani u iznosu od 523,3 miliona KM, što je za 11 odsto manje u odnosu na budžet za tri mjeseca, a za dva odsto više u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Primici od zaduživanja u prvom kvartalu ove godine iznose 144,6 miliona KM, što je za 66 odsto manje u odnosu na budžet za tri mjeseca, a za 29 odsto manje u odnosu na finansijski plan.

Ino-dug je u prvom kvartalu ove godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 93,7 miliona KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu.

Prema podacima, prihodi i primici planirani budžetom na opštem fondu u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 6,325 milijardi KM, što je za šest odsto manje u odnosu na planirani iznos rebalansom budžeta.

Kada se ukupno ostvareni prihodi i primici budžetskih korisnika umanje za dio ostvaren kroz međusobne transakcije korisnika, ukupni konsolidovani prihodi i primici u 2025. godini iznose 6,828 milijardi KM.

Konsolidovani budžetski rashodi i izdaci iskazani su u iznosu od 7,113 milijardi KM, dok je ino-dug redovno servisiran i za te potrebe je izdvojeno 514,6 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava u 2025. godini izdvojeno je 583,8 miliona KM, čime je smanjen iznos projektovanog unutrašnjeg duga, navodi se u saopštenju.

Javni dug Srpske sa 31. decembrom 2025. godine iznosio je 6,178 milijardi KM, odnosno 33,80 odsto BDP-a, dok je ukupni dug Republike iznosio 6,994 milijardi KM ili 38,26 odsto BDP-a.