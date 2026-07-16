Novi prostorni plan Srpske: U fokusu razvoj i zaštita imovine Republike

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina kojim će se definisati osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu, izjavio je Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

"Izrada novog prostornog plana Republike Srpske jeste i značajna politička odluka, koja dokazuje našu spremnost da planski i ravnomjerno razvijamo našu Republiku, ali i da zaštitimo njenu imovinu od napada koji ne prestaju", poručio je Vipotnik.

On je naveo da prostorni plan Republike Srpske predstavlja "tehnički ustav", odnosno najviši strateški dokument prostornog uređenja Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske obavezala je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo finansija da obezbijede finansijska sredstva za izradu prostornog plana Srpske u iznosu od dva miliona KM, prenosi Srna