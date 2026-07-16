Mala Cana iza sanduka plače, ćerke se odvojile: Krenula tužna povorka

Autor:ATV redakcija
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Istaknuti umjetnik i pjevač Andrija Bajić, koji je preminuo u 89. godini, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Nakon što je porodici, ćerkama i supruzi Maloj Cani veliki broj bliskih ljudi, ali i pripadnika estrade izjavio saučešće u kapeli, krenula je tužna povorka.
Odmah iz sanduka, išla je utučena Mala Cana, koja je sve vrijeme plakala i nabrajala.
Ispred su išli unuci i Andrijine ćerke išle su u koloni iza Male Cane, a sve vreme kod kapele stajao je i pripadnik obezbjeđenja.
Cana je sve vrijeme ponavljala "srećo moja".
Devet dana nakon smrti, porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci ispratiće poznatog pjevača na vječni počinak.
Era Ojdanić veliki prijatelj Andrije Bajića na sahrani je ispričao kako je Bajićeva supruga htjela dva žita da se služe na parastosu.
- Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.
(telegraf)
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