Mala Cana iza sanduka plače, ćerke se odvojile: Krenula tužna povorka

Istaknuti umjetnik i pjevač Andrija Bajić, koji je preminuo u 89. godini, biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Nakon što je porodici, ćerkama i supruzi Maloj Cani veliki broj bliskih ljudi, ali i pripadnika estrade izjavio saučešće u kapeli, krenula je tužna povorka.

Odmah iz sanduka, išla je utučena Mala Cana, koja je sve vrijeme plakala i nabrajala.

Ispred su išli unuci i Andrijine ćerke išle su u koloni iza Male Cane, a sve vreme kod kapele stajao je i pripadnik obezbjeđenja.

Cana je sve vrijeme ponavljala "srećo moja".

Devet dana nakon smrti, porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci ispratiće poznatog pjevača na vječni počinak.

Cana htjela dva žita na parastosu

Era Ojdanić veliki prijatelj Andrije Bajića na sahrani je ispričao kako je Bajićeva supruga htjela dva žita da se služe na parastosu.

- Cana se dogovarala sa popom na sahrani da budu dva žita. Da li je to u redu? Ja joj kažem: Cano, završili smo razgovor i spustim joj slušalicu. Koji je to sveštenik da to kaže - ispričao je Ojdanić.

(telegraf)