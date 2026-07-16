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Potresni detalji dvostrukog ubistva: Adnan Lokvančić majci odrubio glavu

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ATV redakcija
16.07.2026 13:38

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Потресни детаљи двоструког убиства: Аднан Локванчић мајци одрубио главу

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su A. L. (43), nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio majku i brata, a prema nezvaničnim saznanjima „Avaza”, zločin je počinjen lopatom.

Kako piše Avaz, osumnjičen je Adnan Lokvančić koje je i uhapšen

Šokantni detalji

Kako piše Avaz, Lokvančić je nakon ubistva majke odrubio joj glavu, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

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Užas u BiH: Poznat identitet osumnjičenog za ubistvo majke i brata

Na licu mjesta, ispred stana gdje se sve desilo, ostala je flaša sa sokom i klompe, a na vratima stoji natpis "Traka za dokaze".

Živjeli u teškim uslovima

Prema riječima komšija, ubica i žrtve su živjeli u teškim životnim uslovima,u nemaštini i dugo su se suočavali sa problemima.

Prema informacijama “Avaza”, oni su nakon rata bili deložirani iz jednog stana, a tada je otac A.L. počinio suicid.

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Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

Naime, on se raznio bombom i to sve je učinio pred članovima porodice, zbog čega su oni imali velike traume.

Rođaci su “Avaz” rekli da se oni od toga nikada nisu oporavili i da praktično ne znaju od čega su živjeli.

Uviđaj pod nadzorom tužioca

Na lice mjesta su nakon ubistva upućene jake policijske snage i ekipe hitne pomoći, a policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo su locirali i lišili slobode osumnjičenog.

Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo.

Istražni organi utvrđuju sve okolnosti koje su prethodile zločinu, uključujući motiv, način izvršenja i tačan tok događaja.

Više informacija o identitetu stradalih i motivima napada očekuje se nakon završetka istražnih radnji.

Osumnjičeni A. L. nalazi se na kriminalističkoj obradi, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog dvostrukog ubistva.

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Adnan Lokvančić

Sarajevo

Hrasnica

odsjekao majci glavu

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