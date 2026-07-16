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Užas u BiH: Poznat identitet osumnjičenog za ubistvo majke i brata

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 12:51

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Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su A .L., rođenog 1983. godine i nastanjenog na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo.

Kliks navodi da se je riječ je o Adnanu Lokvančiću.

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Kako saznaje portal "Avaza", Adnan Lokvančić je sinoć u ilidžanskom naselju Hrasnica usmrtio svoju majku i brata.

Prema informacijama "Avaza", on je majku i brata usmrtio lopatom.

Njega su nakon ovog krivičnog djela pripadnici MUP-a KS uhapsili.

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Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

U službenim prostorijama vrši se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom, koji će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

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Tagovi :

Hrasnica

Ubistvo

Sarajevo

tragedija

Adnan Lokvančić

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