Vlada Srpske izdvaja 125,7 miliona KM za kapitalne projekte širom Republike

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 19. sjednici u Banjaluci, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, kojima je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 125.740.000 KM.

Među projektima od kojih su tri od republičkog značaja, a devet se realizuju u opštinama i gradovima, najznačajniji je projekat „Izgradnja magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad“ za koji je u 2026. godini u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno 95.000.000 KM.

Realizacija ovog projekta, koji će se u predstojećim godinama odvijati u više faza, značajna je za Republiku Srpsku, jer će biti obezbijeđen novi primarni izvor energije, što će dodatno omogućiti optimizaciju izbora najekonomičnijeg oblika korišćenja primarne energije za domaćinstva i industrijske potrošače u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici u prioritetne projekte uvrstila i sufinansiranje izgradnje novog objekta - Simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Planirana je podrška infrastrukturnim projektima na području opština: Srebrenica, Kostajnica, Višegrad, Milići, Gradiška, Petrovo, Derventa i Srbac, a između ostalog, planirana je i podrška kapitalnim projektima na području opštine Trnovo.

Vlada je usvojila i informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu kojima će iz sredstava javnih investicija biti sufinansirana izgradnja objekta za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Takođe, usvojene su i informacije o potrebi finansiranja kapitalnih projekata u opštini Ljubinje koji se odnosi na izgradnju novog naselja Hendeci, te informacija o podršci opštini Novo Goražde za finansiranje nabavke bagera za potrebe Javnog komunalnog preduzeća.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojeni su konsolidovani izvještaji o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.2025.-31.12.2025. godine i za period 1.1 -31.3.2026. godine.

Prema podacima prezentovanim u izvještaju o izvršenju Budžeta za 2025. godinu prihodi i primici planirani budžetom na opštem fondu u 2025. godine ostvareni su u iznosu od 6,325.5 miliona KM (šest milijardi 325 miliona 500 hiljada KM), što je za 6% manje u odnosu na Rebalansom budžeta planirani iznos.

Kada se ukupno ostvareni prihodi i primici budžetskih korisnika u 2025. godini umanje za dio koji je ostvaren kroz međusobne transakcije korisnika, ukupni konsolidovani prihodi i primici u periodu 01.01.-31.12.2025. godine iznose 6,828.8 miliona KM.

Konsolidovani budžetski rashodi i izdaci u periodu 01.01.-31.12.2025. godine su iskazani u iznosu od 7,113.5 miliona KM.

Ino-dug je u 2025. godini redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 514.6 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava u 2025. godini je izdvojeno 583.8 miliona KM čime je smanjen iznos projektovanog unutrašnjeg duga.

Stanje javnog duga Republike Srpske sa 31.12.2025. god. iznosilo je 6.178,71 mil. KM, tj. 33,80% BDP-a.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske sa 31.12.2025. god. iznosilo je 6.994,69 mil. KM, tj. 38,26% BDP-a.

U Konsolidovanom izvještaju o izvršenju Budžeta Republike Srpske za prvi kvartal 2026. godine budžetski prihodi su ostvareni u iznosu od 1,302.0 miliona KM, što je za 7% manje u odnosu na Budžet za tri mjeseca, a za 2% više u odnosu na finansijski plan za I kvartal 2026. godine.

U prvom kvartalu 2026. godine prihodi od direktnih poreza realizovani su u iznosu od 689.2 miliona KM, što je za 2% manje u odnosu na Budžet za tri mjeseca, a za 2% više u odnosu na finansijski plan za I kvartal 2026. godine,

Indirektni porezi su u prvom kvartalu 2026. godine realizovani u iznosu od 523.3 miliona KM, što je za 11% manje u odnosu na Budžet za tri mjeseca, a za 2% više u odnosu na finansijski plan za I kvartal 2026. godine,

Primici od zaduživanja u prvom kvartalu 2026. godine iznose 144.6 miliona KM, što je za 66% manje u odnosu na Budžet za tri mjeseca, a za 29% manje u odnosu na finansijski plan za prvi kvartal 2026. godine.

Ino-dug je u prvom kvartalu 2026. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 93.7 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i Odluku o dopuni Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Ove odluke donesene su u svrhu zaštite životnog standarda stanovništva Republike Srpske, uz istovremeno uvažavanje specifičnosti poslovanja domaćih privrednih subjekata i očuvanje stabilnosti domaćeg tržišta.

Ključna izmjena u okviru Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda odnosi se na zaštitu i podršku malim trgovcima, pri čemu je definisano da se propisane mjere neće primjenjivati na trgovce koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srpske. Ova izmjena je usvojena budući da trgovci sa jednim maloprodajnim objektom raspolažu znatno ograničenijim ekonomskim i organizacionim kapacitetima u odnosu na velike trgovačke lance, te se izuzimanjem ove kategorije štiti njihova ekonomska održivost, podstiče konkurentnost malih trgovaca i obezbjeđuje kontinuitet snabdijevanja građana, posebno u manjim lokalnim zajednicama.

Pored toga, predloženim izmjenama se preciznije određuju vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji, čime se onemogućavaju različita tumačenja propisa u praksi i obezbjeđuje efikasniji inspekcijski nadzor. Ograničenje marži obuhvata osnovne životne namirnice i proizvode kao što su so, svinjska i biljna mast, suncokretovo ulje, mlijeko, jogurt, pšenično brašno TIP 500 i TIP 850, hljeb, šećer, hrana za dojenčad i bebe, pelene za djecu i odrasle te deterdženti, dok maksimalna marža na lijekove iznosi 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji.

U okviru Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, usvojena je dopuna kojom se od ograničenja marži izuzimaju benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.

Ova mjera je rezultat detaljne analize specifičnih uslova poslovanja navedenih stanica, koje karakteriše obaveza kontinuiranog obezbjeđivanja dostupnosti usluga korisnicima autoputa, te povećani troškovi rada i održavanja prateće infrastrukture. Donošenjem ove odluke omogućava se nesmetano poslovanje i očuvanje sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima, te se distributeri stimulišu da ulažu u izgradnju nove i savremene pumpne infrastrukture na mreži autoputeva, što je usklađeno i sa praksom u zemljama Evropske unije i okruženja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o statusu projekta i završnim koracima na izradi prve faze Socijalne karte Republike Srpske.

Cilj uspostavljanja Socijalne karte je jedinstvena i centralizovana elektronska obrada podataka o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njima povezanih lica, radi efikasnijeg utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Prva faza projekta podrazumijeva uspostavljanje jedinstvene baze podataka o svim isplaćenim gotovinskim naknadama pojedincima u oblasti socijalne, boračke, invalidske i dječije zaštite.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 560.000,00 KM za nabavku softverskog rješenja Socijalna karta - prva faza.

Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade da sprovede postupak javne nabavke usluga razvoja softvera Socijalna karta - prva faza, prema projektnom zadatku „Informacioni sistem Socijalna karta faza 1 - Jedinstvena baza podataka o svim isplaćenim gotovinskim naknadama pojedincima u oblasti socijalne, boračke, invalidske i dječije zaštite“, kao i da u cijelosti realizuje tehničko rješenje.

Zadužuju se svi organi nadležni u oblastima relevantnim za izradu Socijalne karte da, u svrhu efikasne realizacije projekta, obezbijede i dostave potrebne informacije koje se odnose na provođenje upravnih postupaka u njihovoj nadležnosti, kao i da omoguće razmjenu podataka sa registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i aktivno sarađuju na realizaciji projekta, kako tokom pripreme tako i tokom implementacije ugovora o nabavci softvera Socijalna karta - prva faza i narednih faza.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji preventivnih programa za razvoj socio‐emocionalnih vještina kod učenika u osnovnim školama u Republici Srpskoj.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, preduzima aktivnosti na realizaciji programa „Vještine za odrastanje“, polazeći od rezultata ostvarenih realizacijom programa „Vještine za adolescenciju“ i opredjeljenja Republike Srpske za jačanje preventivne i vaspitne uloge škole.

Programi „Vještine za odrastanje“, „Vještine za adolescenciju“ i „Vještine za djelovanje“ čine jedinstven razvojni okvir koji prati potrebe djece i mladih kroz različite faze odrastanja. Njihov cilj je razvoj samopouzdanja, empatije, odgovornog donošenja odluka, komunikacijskih i saradničkih vještina, kao i jačanje otpornosti na različite rizike kojima su djeca i mladi izloženi u savremenom društvu.

Program „Vještine za adolescenciju“ u Republici Srpskoj realizuje se od 2017. godine, a do sada je obučeno 129 vaspitno-obrazovnih radnika i program je realizovan u 29 osnovnih škola. Polazeći od ostvarenih rezultata, ukazana je potreba za realizacijom programa „Vještine za odrastanje“ u nižim razredima osnovne škole, kako bi se uspostavio kontinuitet razvoja socio-emocionalnih vještina tokom cjelokupnog osnovnog vaspitanja i obrazovanja.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 200.000,00 KM na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci je glavni nosilac naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja u oblasti poljoprivrednih nauka u Republici Srpskoj. Kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, ovaj fakultet ima vodeću ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj i njihove praktične primjene u proizvodnji.

U 2026. godini planiran je nastavak aktivnosti postavljanja eksperimentalnih, demonstracionih i proizvodnih ogleda, promocija postignutih rezultata i njihovo korišćenje u naučno-istraživačke i edukativne svrhe. Iz podsticajnih sredstava planira se nabavka dijela potrebnog repromaterijala, usluge kombajniranja, nabavke opreme i materijala za potrebe praktične nastave, nabavka nove poljoprivredne mehanizacije kao i njeno održavanje, nabavka opreme materijala radi povećanja mobilnosti i rada na terenu sa poljoprivrednim proizvođačima.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na Dopunu Plana stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije invalidnosti za 2026. godinu.

Postupci nabavke stambenih jedinica u skladu sa Planom stambenog zbrinjavanja za 2026. godinu su u većem dijelu započeti. U međuvremenu dio lokalnih zajednica, koje u trenutku sačinjavanja i usvajanja Plana stambenog zbrinjavanja za 2026. godinu nisu imale Konačne liste, su završile upravne postupke i sačinile Konačne liste lica koja ispunjavaju uslove za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenih jedinica, tako da je opravdano da se postupci nabavke stambenih jedinica i u tim lokalnim zajednicama pokrenu što prije, zbog čega je donijeta predložena Dopuna Plana.

Planom stambenog zbrinjavanja obuhvaćeno je stambeno zbrinjavanje lica sa statusom člana porodice poginulog borca i lica sa statusom ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije invalidnosti dodjelom stambenih jedinica u 35 opština/gradova koji su imali konačne liste za stambeno zbrinjavanje navedenih kategorija dodjelom stambenih jedinica, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Ministarstva za tu namjenu u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Do danas, Ugovori o međusobnoj saradnji zaključeni su sa 22 lokalne zajednice. Od toga, postupci su završeni u cijelosti u pet opština/gradova u kojima je izvršena nabavka (sanacija ili kupovina) devet stambenih jedinica (Višegrad 3, Gacko 1, Mrkonjić Grad 1, Lopare 3, Han Pijesak 1). U Opštini Čajniče završena je kupovina dvije stambene jedinice, dodjela stanova je u toku. U 13 lokalnih zajednica u toku je priprema pravnih pretpostavki za zaključenje Ugovora o međusobnoj saradnji.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zatraženoj finansijskoj pomoći Grada Prnjavora za rekonstrukciju igrališta JU „Centar srednjih škola Ivo Andrić“ u ovom gradu, te je zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da obezbijedi finansijska sredstva u iznosu 150.000,00 KM.

Grad Prnjavor je izradio idejni projekat izgradnje tribina, a neophodno je izvršiti i rekonstrukciju postojećeg rasvjetnog sistema, kao i kompletne podloge igrališta, kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi za njegovo nesmetano i bezbjedno korišćenje.

Pored svoje osnovne namjene za potrebe srednjoškolskog obrazovanja i rekreacije građana, predmetno igralište predstavlja značajan sportski infrastrukturni kapacitet koji koriste brojni sportski kolektivi sa područja grada. Rekonstrukcijom i modernizacijom ovog sportskog kompleksa stvorili bi se znatno bolji uslovi za trenažni proces, razvoj mladih sportista i organizaciju sportskih manifestacija.