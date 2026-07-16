Bećirović ne odustaje: Preko šefa kabineta "mrtvu odluku" hoće da vrati u život

Nakon što je Alija Kožljak, šef Kabineta Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, obavijestio Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova Komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar Predsjedništva BiH, obavijestio je istu tu Komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt Predsjedništva, a što je suprotno svim propisima.

"Kao što vam je poznato, odluke i drugi zvanični akti Predsjedništva dostavljaju se putem generalnog sekretara Predsjedništva BiH", napisao je Đerić u svom dopisu.

Odluka stavljena van snage

On dalje navodi da je Odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, za koju Kožljak navodi da je "stupila na snagu", u Ustavom propisanoj proceduri od strane srpskog člana Predsjedništva BiH proglašena veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a što je dvotrećinskom većinom potvrdila Narodna skupština Republike.

"Dakle, u skladu sa članom V 2 d) Ustava BiH navedena odluka nije stupila na snagu, te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Dakle, Kožljak može da iznosi stavove i komunicira samo u ime svog kabineta, a o zvaničnim odlukama Predsjedništva BiH koje se tiču Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika bićete obaviješteni aktom generalnog sekretara, u skladu sa važećim propisima", piše u Đerićevom dopisu Komisiji, a koji je u posjedu "Nezavisnih".

Kožljak nastavlja da vrši pritisak

Uprkos tome što odluka Predsjedništva BiH o imenovanju Komisije nije stupila na snagu, i što je nakon odluke NS RS praktično ništavna, Kožljak nastavlja da piše pisma i insistira na njenom sprovođenju.

U dopisu koji je 14. jula poslao Đeriću Kožljak traži da se Odluka o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika usvojena na sjednici Predsjedništva BiH održanoj 29. juna "bez odlaganja" dostavi Službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluku koja je praktično ništavna vrati u život.

U dopisu navodi i da je Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH propisano da je generalni sekretar dužan normativne akte, odmah nakon njihovog potpisivanja, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata, dostaviti Službenom glasniku BiH radi objavljivanja.

"S obzirom na to da je propisani poslovnički rok istekao, tražimo da se po ovom aktu postupi bez daljeg odgađanja i da se predmetna Odluka odmah dostavi Službenom glasniku BiH radi objavljivanja, kao i Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, te da se o izvršenom dostavljanju obavijesti Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva BiH", piše u Kožljakovom dopisu generalnom sekretaru Predsjedništva BiH.

U dopisu Kožljak navodi da "generalni sekretar nije ovlašten da samostalno zauzima pravne stavove o važenju ili primjeni odluka Predsjedništva BiH niti da obavještava druge institucije na način kojim se dovodi u pitanje odluka koje je Predsjedništvo BiH donijelo u skladu sa svojim ustavnim i poslovničkim nadležnostima", piše u Kožljakovom dopisu, koji je takođe u posjedu "Nezavisnih".

Članovi Komisije imenovani suprotno Aneksu 8

Ono što je posebno zanimljivo jeste da su dva člana Komisije ispred UNESCO-a imenovana suprotno Aneksu 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Taj aneks propisuje da prijedlog za imenovanje međunarodnih članova Komisije dostavlja generalni direktor UNESCO-a, međutim Predsjedništvo BiH dva člana je imenovalo na prijedlog dostavljen od strane Siniše Šešuma, šefa lokalne kancelarije UNESCO-a za BiH.

Da je generalni direktor UNESCO nadležan za imenovanje dva člana Komisije, propisano je i Odlukom o komisiji za odlučivanje o nacionalnim spomenicima koju je Predsjedništvo BiH usvojilo 12. januara ove godine.

"Preostala dva (2) člana nominuje generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu - UNESCO", piše u Odluci.

Predsjedništvo potvrdilo da nema akta UNESCO

Na naše pitanje Predsjedništvu BiH da nam dostave akt generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu (UNESCO) profesora Halida El Enenanija iz Egipta, rečeno nam je da Predsjedništvu BiH nije dostavljen taj akt.

"Predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije dostavljen akt generalnog direktora UNESCO-a. Akt kojim su za međunarodne članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika nominovani strani eksperti upućen je od strane Siniše Šešuma, šefa kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini", rečeno nam je u Predsjedništvu BiH.

Bećirović samoinicijativno pisao UNESCO-u

Inače, Bećirović je još u aprilu, mimo znanja Željke Cvijanović i Željka Komšića, druga dva člana Predsjedništva BiH, pisao UNESCO-u i zatražio da ova organizacija nominuje dva člana Komisije, međutim UNESCO je to odbio sve dok ne dobije garancije da Komisije više neće izlaziti iz okvira svojih nadležnosti. Kasnije, takođe bez znanja druga dva člana Predsjedništva BiH Bećirović je poslao te garancije 1. juna, čime je, kako je ranije rekla Cvijanovićeva, obmanuo ovu međunarodnu organizaciju.

Podsjećanja radi, 29. juna Željko Komšić i Denis Bećirović preglasavajući Željku Cvijanović imenovali su Zorana Mikulića i Mirzaha Foču kao domaće članove te Franceska Bandarina iz Italije i George Okelo Abundu iz Kenije kao međunarodne članove. Tom prilikom član Komisije iz Republike Srpske nije imenovan.

Nakon te odluke Cvijanovićeva je uložila veto koji je podržala i Narodna skupština Republike Srpske.